Andrés Guardado reveló que NO acompañará a Rafael Márquez en la dirección de México

Tras la eliminación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el inicio de la era de Rafael Márquez como director técnico, comenzaron a surgir versiones sobre quiénes podrían integrar el nuevo cuerpo técnico del combinado nacional. Uno de los nombres que más sonó fue el de Andrés Guardado, histórico mediocampista y referente del futbol mexicano.

Sin embargo, el propio exjugador salió a aclarar la situación y aseguró que, por ahora, no existe ningún acuerdo para sumarse al proyecto rumbo al Mundial de 2030.

Andrés Guardado desmintió los rumores

Durante una entrevista, Guardado fue consultado sobre las versiones que lo ubicaban como auxiliar técnico de Rafael Márquez. "Eso es un rumor nada más, yo no he sido contratado todavía por nadie", afirmó el exseleccionado nacional.

Además, explicó que tampoco existe algún documento firmado que lo vincule con la Federación Mexicana de Futbol o con el nuevo cuerpo técnico. "Ha surgido el rumor de que quieren que yo vaya para allá o trabaje con Rafa, pero eso es mentira; todavía no tengo ningún contrato firmado ni mucho menos", agregó.

Las declaraciones llamaron la atención porque en los últimos días diversos reportes habían dado por hecho que Guardado sería uno de los hombres de confianza de Márquez en esta nueva etapa. Luego de que la Federación Mexicana de Futbol confirmara que Rafael Márquez será el entrenador del equipo rumbo a la Copa del Mundo de 2030, todavía no se han anunciado oficialmente los integrantes de su cuerpo técnico.

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Por esa razón, continúan apareciendo nombres y especulaciones sobre posibles colaboradores, entre ellos exfutbolistas históricos de la Selección Mexicana. Por ahora, Guardado dejó claro que no forma parte del proyecto, aunque sus declaraciones no cierran por completo la puerta a una posible incorporación en el futuro.

Mientras tanto, Rafael Márquez seguirá trabajando en la estructura que lo acompañará durante el próximo ciclo mundialista, uno de los más importantes para el futbol mexicano en los próximos años.

Qué es lo que enfrentará Rafael Márquez antes del Mundial 2030: los retos con la Selección Mexicana|@rafamarquez.a

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