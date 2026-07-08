Rafael Márquez: este era su precio en el mercado cuando aún era jugador

La designación de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana de Futbol ha puesto nuevamente al exdefensor en el centro de la escena. Si bien Márquez estuvo como auxiliar técnico de Javier Aguirre durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ahora será él quien determine las acciones del combinado nacional de cara a lo que viene.

Rafa Márquez tomará el lugar de Javier Aguirre|Crédito: @rafamarquez.a / IG

Como jugador, Márquez supo ser protagonista en varios mercados de pases, ya que tuvo una gran trayectoria pasando por distintos equipos de la élite, tal y como lo son el FC Barcelona, el AS Mónaco, Hellas Verona, entre otros. Según el sitio especializado Transfermarkt, Rafael supo valer en el momento más importante de su carrera 16 millones de euros. Rafael tocó este techo financiero en el año 2007. En el cierre de su carrera, meses antes de su retiro en el Atlas de la Liga BBVA MX, el histórico saguero central tenía un valor de 250.000 euros netos. Este terminó siendo su último valor de mercado mientras estuvo en actividad.

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El exdefensor mexicano tuvo un paso histórico por el club catalán al cual arribó en el año 2003 tras su paso por el AS Mónaco. Fue en el FC Barcelona en donde Rafa logró su valor más alto de mercado por el año 2007, sin embargo se terminó quedando en el club en donde conquistó un total de 12 títulos oficiales, incluyendo cuatro ligas locales, tres Supercopas de España, una Copa del Rey y dos ediciones de la UEFA Champions League.

Ahora, en una nueva faceta de su vida, Rafael Márquez intentará posicionar a la selección mexicana en los primeros lugares a nivel mundial. Al consumarse la salida de Javier Aguirre, el exdefensor será quien tomará el liderazgo en el combinado nacional que hizo ilusionar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.