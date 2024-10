¿Viene dupla Rafael Márquez y Andrés Guardado para dirigir a México en el Mundial de 2030?

El “Principito”, quien se despedirá del combinado azteca en los próximos partidos amistosos, confesó su interés en convertirse en entrenador y, por qué no, en ser el auxiliar técnico de su gran amigo Rafael Márquez.

El reencuentro con Márquez en el Centro de Alto Rendimiento trajo nostalgia entre ambos íconos del futbol mexicano. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en director técnico luego del retiro, Guardado se mostó entusiasmado: “Sí, por supuesto, claro. Y es algo que me gusta. Aparte de que me gusta, en los últimos años de futbolista ya uno empieza a ver cosas que antes no veía. Empiezas a darte cuenta de cosas que antes te dedicabas a entrenar y ya está. Y empiezas a ver más cosas, empiezas a ver ya cosas de gestión, cosas de cómo entrena este, cómo entrena el otro...”.

¿Gusta la dupla Guardado-Márquez?

La idea de ver a Guardado y Márquez como dupla técnica en la Selección Mexicana podría generar ilusión entre los aficionados. Durante la entrevista, Carlos Guerrero planteó un escenario hipotético: “Del 2026 al 2030, Rafa de entrenador y Andrés de auxiliar. ¿Dónde le firmo?”. Ante esta propuesta, Guardado respondió entre risas: "¿Dónde firmo yo también?”.

La experiencia, el conocimiento y la pasión de ambos referentes podrían ser una combinación ganadora para llevar a la Selección a nuevos horizontes. Sin duda, la posibilidad de ver a Guardado y Márquez trabajando juntos es un sueño para muchos aficionados del seleccionado nacional.

Guardado definirá su futuro pronto

En los próximos meses, conoceremos los planes definitivos de Andrés Guardado, mientras tanto, el mediocampista de León se mantiene trabajando en el CAR con miras al partido contra Valencia de este sábado en el Estadio Cuauhtémoc. Un duelo especial ya que el mexicano disputó 66 partidos con la camiseta de los “naranjeros”.

