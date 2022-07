Esto dijo Andrés Lillini del posible fichaje de Dani Alves con Pumas

Andrés Lillini todavía sueña con una posible llegada de Dani Alves. El entrenador de los Pumas aseguró que no hay nada claro con el fichaje del brasileño pero le encantaría contar con él para el Apertura 2022.

“No tengo ninguna clase de noticia por parte de la directiva, está mañana estuve con ellos y realmente el tema no se toca, porque estoy sin ningún tipo de información”, dijo el DT argentino en la conferencia previa al choque amistoso frente al Celta de Vigo en Ciudad Universitaria.

Además, el entrenador argentino se animó a hablar sobre todo lo que aportaría el crack brasileño a la escuadra universitaria.

¿Qué pasará si no llega Dani Alves?

“Si no llega Alves seguiremos confiando en los jóvenes del club. Estoy esperando a que esto se resuelva, no pregunto ni nada, tienen que caer por propio peso porque son complicadas”, aseguró Andrés Lillini.

Por otra parte, el argentino fue cuestionado si le gustaría dirigir en Europa en un futuro. “No me planteo dirigir en Europa, tomo este partido como preparación. Tengo varias anécdotas con el Chacho desde que era DT de Rosario Central y no se me cruza por la cabeza el demostrar”, sentenció el estratega sudamericano.

Juan Dinenno habla de Dani Alves

Juan Dinenno, delantero de los Pumas también se animó a señalar que significaría la llegada del brasileño.

“Sería algo lindo si se da su llegada con nosotros. Si llega a compartir vestidor con nosotros, espero que deportivamente aporte su granito de arena para poder lograr el objetivo. Más allá de saber su currículum, aquí será uno más y lo trataremos de la mejor manera posible. Pero de no llegar, confío en el equipo que tenemos”, dijo el atacante argentino previo al duelo ante el Celta de Vigo.

