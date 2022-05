Andrés Lillini promete un título a la afición de Pumas

Por las instancias que ha alcanzado desde que tomó las riendas de los Pumas, Andrés Lillini se ha convertido en un personaje muy querido por la afición auriazul; sin embargo, él mantiene el objetivo fijo en un título que consagre su trabajo con el club.

“Lo más victorioso de este proceso es lo que vamos a dejar. Hay una situación estadística, que es un campeonato. Sí o sí, le tenemos que devolver al club y a la afición eso y, después, lo que más valoramos nosotros es dejar jugadores formados de Primera División, darle al club la posibilidad de que esto sea el futuro”, explicó el argentino, tras conseguir el pase al repechaje de la Liga BBVA MX.

La referencia a los canteranos toma sentido luego de un partido (ante Pachuca) en el que varios jóvenes tuvieron actividad en el Estadio Olímpico Universitario, ante la nítida mirada de su estratega y, en algunos casos, formador.

“Jugamos con chicos de fuerzas básicas, con muchos mexicanos en la cancha, que a mí me llena de orgullo, pero lo más importante es que nos animamos a poner a los chicos, porque confiamos en ellos, en partidos determinantes, no es la primera o segunda fecha del torneo. Cuando yo hablo de consolidación, es este tipo de partidos para ellos. Han jugado chicos con 20 años y lo han hecho a la altura de las circunstancias”, señaló.

Lejos de engancharse con quienes hablaron mal de los universitarios previo al juego contra el Pachuca, el timonel aseguró que las críticas sin fundamento pueden llegar a jugar en su favor.

“Nunca me dedico a contestarle a la gente que, de mala fe e incentivando a veces hasta la violencia en Twitter... A esa gente que quiere que nos vaya mal, porque de eso vive, de lo mediático y de las payasadas, realmente no me sirve para nada. Es más, lo tomamos a veces como fuerza para contrarrestar momentos difíciles. Nosotros nos dedicamos a trabajar para esa gente que quiere que nos vaya bien”, apuntó.

La lesión de Alan Mozo y la molestia de Arturo Ortiz

Lillini también habló sobre la lesión de Alan Mozo y la molestia que sacó a Arturo ‘Palermo’ Ortiz del cotejo ante los Tuzos.

“Alan está con dolor. La distensión, el médico me dijo, es día con día. Yo sé que es difícil que él puede estar, en la lista previa que me hace pasar la Concacaf lo pusimos y el tratamiento es día con día. Lo podremos decir el martes en la noche o el miércoles en la mañana, para qué está, porque sólo lo podemos probar golpeando el balón. Ahí es el dolor. ‘Palermo’ arrastra un dolor en el pubis y en una jugada que va el piso, me dice: ‘Profe, me sentí adolorido’, entonces lo tenía que sacar, porque no es una lesión fácil. Lo de Ortiz fue más una situación de precaución que otra cosa”, finalizó.

