Lillini busca romper una sequía de 30 años en Pumas

Han pasado 33 años desde la última vez que los Pumas consiguieron un título de la ahora llamada Liga de Campeones de la Concacaf (1989) . A partir de mañana, los universitarios iniciarán un nuevo camino para intentar terminar con esa sequía.

Los dirigidos por el argentino Andrés Lillini debutarán en la presente edición del torneo más importante de la región a nivel de clubes, visitando al Saprissa de Costa Rica, en duelo correspondiente a los octavos de final de ida.

“Yo realmente como entrenador feliz, feliz de tener la posibilidad de estar aquí hoy. Lo más importante (tratar de) devolverle a la institución que es Pumas, el lugar que merece en un tipo de competencias como estas. Queremos jugar la final para devolverle a esta gente la ilusión de poder tener un título internacional”, indicó el estratega en la conferencia de prensa previa al partido.

Curiosamente, la última vez que los capitalinos llegaron a una final de este certamen fue en 2005 contra el propio Saprissa, misma en la que terminaron cayendo. No obstante, para Lillini, la serie que están a punto de afrontar no tiene tintes de revancha.

“Sinceramente ni tocamos el tema. De aquella final nada, a mí la palabra revancha me suena como que uno está buscando venganza o tener en la cabeza situaciones que no son. Al futbolista hay que decirle que quien se pare enfrente hay que ganar, no importa qué pasó”, señaló el técnico sudamericano, quien jugará con equipo titular en el estadio Ricardo Saprissa.

Mundial de Clubes, la cuenta pendiente de Talavera

A sus 39 años, Alfredo Talavera, puede presumir haber jugado una innumerable cantidad de torneos nacionales e internacionales, sin embargo el Mundial de Clubes sigue siendo una experiencia pendiente para el veterano guardameta, quien espera hacer un buen torneo en esta Liga de Campeones de la Concacaf y calificar al próximo certamen continental.

“Un Mundial sería espectacular, a estas alturas de mi carrera sería magnífico y para el equipo sobre todo, buscar el bien común y el bien común es que la institución se merece estar en los puestos de arriba. La ilusión es ganar todos los torneos que se jueguen, todos los partidos, la verdad que este es uno de los importantes”, aseguró.

Talavera también se refirió a su renovación contractual con el cuadro del Pedregal.

“El contrato es un tema que se ve un poco más adelante, hay tiempo, así que esa parte no me preocupa”, sentenció “Tala”, quien se despidió de la sala de prensa con la típica frase costarricense: “pura vida”.