Andrés Lillini revela que casi recibe un botellazo en la cabeza

Pumas sigue sin conseguir una victoria y la afición cada vez se desespera más con el técnico Andrés Lillini. El técnico felino confesó en conferencia que casi recibe un golpe con una botella en la cabeza, después del partido ante Santos.

“Entiendo, no comparto de que me tiren una botella y casi me pega en la cabeza. Yo no vengo para hacerle el mal, más allá de que algunos en redes sociales tratan de incitar de que siempre el peor, el más malo y el único al que se la tienen que agarrar todos es al director técnico”, dijo el estratega argentino.

Además, Lillini aseguró que Pumas no viven su peor momento desde que llegó al banquillo, después de haber recibido 17 goles en cuatro partidos.

“No, el peor momento fue cuando fuimos con Toluca que la gente se despidió muy mal de mi y en Necaxa de visitante. Hubo momentos peores y con la confianza de la directiva”, confesó el entrenador felino.

Abucheso a Dani Alves

Por otra parte, el técnico argentino habló sobre los abucheos que recibieron el portero Julio González y el futbolista Dani Alves.

“No tengo problema en usar la palabra crisis. En cuanto a los abucheos no me parecen normales ni propios. Son jugadores que dejan todo, no están en buen momento como todos, pero no comparto”, mencionó el argentino.

Finalmente, Andrés Lillini pidió paciencia a la afición universitaria.

“Yo le pido a la afición que tenga paciencia y tranquilidad y no se enganchen con ninguna incitación a la violencia. Todo tiene un límite y somos humanos como todos. Lo peor de Pumas hoy es la parte defensiva”, sentenció el director técnico del club universitario tras la goleada recibido ante Santos 5-1 en CU.