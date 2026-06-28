Andy se pierde entre los murales más espectaculares de Miami
Andy explora Wynwood Walls, el icónico distrito de arte urbano en Miami, donde descubre impresionantes murales inspirados en el futbol, la cultura y el espíritu de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Andy hace una parada en Wynwood Walls, el epicentro del arte urbano en Miami y uno de los lugares más visitados de la ciudad. En esta nueva aventura de Transport Andying, recorre sus calles para descubrir murales monumentales que combinan creatividad, futbol y la pasión que rodea a La Copa Mundial de la FIFA 2026™.