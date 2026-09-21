Fue borrado por Esteban Solari pero la afición lo exige en el 11 de Pumas

Las cosas con Pumas no marchan de la mejor manera y por ello empiezan los cuestionamientos hacia el actual estratega. Aunque en general ha sido muy sereno, Esteban Solari ha indicado que se requiere de paciencia. Sin embargo, la afición ya defiende a sus canteranos o juveniles que habían sido mejor valorados el semestre pasado… por ello piden que Ángel Azuaje vuelva a las actividades constantes.

RESUMEN | La Franja del Puebla y los Potros de Hierro del Atlante nos regalaron partidazo en el Cuauhtémoc

¿Cuánto ha jugado Ángel Azuaje con Esteban Solari?

Siendo breves, el defensa mexico-venezolano está prácticamente borrado (al menos previo a la Jornada 9). Y eso dista bastante de la gran cantidad de minutos que Efraín Juárez le dio al juvenil de 21 años, como a otros tantos perfiles de canteranos. Ante eso, la afición empieza a meter presión a Esteban Solari, aunque si se miran las estadísticas con detenimiento… el Tano simplemente siguió la inercia del ex técnico de los auriazules.

Aunque es verdad que Juárez le dio bastante participación, eso sucedió hasta la Jornada 11 de ese maravilloso Clausura 2026. Desde ahí, fue suplente el resto de partidos. En la Leagues Cup, Solari le dio minutos en dos partidos y parece que ahí tomó la decisión de apostar por otros perfiles. Sin embargo, el defensa sigue apretando para ser considerado.

Justamente el fin de semana pasado, Ángel Azuaje volvió a recibir la oportunidad, encuentro donde jugó como central por izquierda. Participó 87 minutos y anotó el gol que le dio un punto a los Pumas en su visita al Jalisco. Con eso, se agrega actividad a los únicos 67 minutos que le dio Esteban Solari en el Apertura 2026, en el triunfo de los del Pedregal (3-1 sobre León) en la Jornada 7 y jugando de lateral izquierdo.

@layvtime ¡PEGA PUMAS EN EL JALISCO! 🐾⚽️ Ángel Azuaje firmó el gol tras el tiro de esquina, hubo desatención defensiva de Atlas y la pelota terminó en la red. Pumas venía creciendo y ya se pone arriba en el marcador. Atlas 0 - 1 Pumas ♬ sonido original - Layvtime

¿Esteban Solari podría perder su trabajo con los Pumas?

Algo que a todo mundo le queda claro es que nadie está a salvo en una dinámica como la del futbol mexicano. Los torneos cortos exigen resultados básicamente inmediatos y en un contexto como el de los auriazules, las cosas son de exigencia total tras tantos años de sequía de títulos. Es por eso, que aunque en estos momentos no se percibe la posibilidad de cambiar a Esteban Solari a mitad de torneo, los resultados en próximas jornadas son vitales.