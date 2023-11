Ángel di María anuncia su partida de la Selección de Argentina

A Ángel di María le queda menos de un año como jugador de la Selección Argentina, combinado en la que ha sido una pieza fundamental en el periodo que lleva representando a su nación, teniendo como último gran desafío, la Copa América del 2024 a celebrarse en los Estados Unidos.

Di María sorprendió con su anuncio, aunque él ya había dado indicios de que su tiempo como seleccionado llegaría su final, pensamiento que se agudizó luego de ganar el Mundial de Qatar 2022.

El anuncio de Di María renunciando a la Selección Argentina

“La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo”, publicó el rosarino en redes sociales.

‘El Fideo’ adelantó en octubre pasado que se iba de la albiceleste, pero este jueves oficializó que el encuentro ante Brasil de hace un par de días, fue el último de una eliminatoria, por lo que aquel ingreso en sustitución de Lionel Messi toma relevancia.

“Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy”, dijo ‘el Fideo’ en un posteo en la red social Instagram.

EFE

Los agradecimientos de Ángel di María

El atacante del Benfica agradeció a la hinchada, a su familia, amigos y compañeros de selección por todos estos años, y añadió que el combinado sigue haciendo historia y así permanecerá.

Nahuel Molina y los jugadores de la AS Roma Leandro Paredes o Paulo Dybala son sólo algunos de los que apoyaron al futbolista, y mandaron mensajes de cariño y agradecimiento.

“Sos enorme fide”, publicó Dybala en respuesta a la publicación.

El palmarés de Di María con la Selección de Argentina

Di María suma 135 partidos con la selección, donde anotó 29 goles y dio 33 asistencias. Desde su debut en las eliminatorias del Mundial 2010 de Sudáfrica, el ‘Fideo’ fue partícipe de los tres logros de la ‘Scaloneta': la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

También estuvo presente en el Oro Olímpico de los Juegos de Pekín 2008.