“Lo ganamos por Messi”, Ángel Di María tras conquistar con Argentina la Copa América 2024

Argentina se coronó bicampeona de la Copa América 2024. La albiceleste conquistó su décimo sexto título de este certamen sudamericano, y Ángel Di María fue el hombre que dio las primeras declaraciones, en donde le dedicó el título a Lionel Messi, quien tuvo que abandonar el campo por una lesión.

Argentina es campeón de la Copa América 2024, pero la imagen triste de la Final fue el llanto de Lionel Messi que le dio la vuelta al mundo. El argentino no pudo continuar y tuvo que salir de cambio, lo hizo entre lágrimas en la que podría ser su última Copa América.

Emotiva salida de Ángel Di María en su último parido | Final de la Copa América 2024

Ángel Di María le dedica el título a Messi

Por ese motivo, las declaraciones de Ángel Di María tras la final, han generado emoción entre los aficionados argentinos y los aficionados que apoyaban a la Albiceleste y a Lionel Messi.

“No estoy contento porque tuvo que salir de esa manera por el problema en el tobillo (Lionel Messi), pero por fin pudimos ganarle una, ganarlo por él”, aseguró Di María que dice adiós a la Selección de Argentina con un título más.

Ángel Di María soñó que era campeón

El bicampeón argentino, reveló tras ganar la Copa América 2024, que siempre se los dijo a sus compañeros, que él soñó que ganaba y que se retiraba siendo bicampeón del certamen sudamericano.

“Estaba escrito, era de esta manera, se los dije a los chicos, lo soñé, que era la última Copa América. Soñé que la ganabámos, y que me retiraba de esta manera”.

Ángel Di María también agradeció a esta generación de jugadores argentinos, dirigidos por Scaloni que han conquistado un bicampeonato de la Copa América 2024, y una Copa del Mundo.

“Estoy eternamente agradecido por esta generación, me hizo lograr lo que tanto buscaba, me voy de esta manera... No es fácil llegar a las finales y ganarlas. Es seguir insistiendo”, finalizó.

