Di María explota contra un mexicano tras su debut en el Mundial de Clubes

El pasado lunes 17 de junio del 2025, Ángel Di María tuvo su primer partido del Mundial de Clubes 2025 con el Benfica enfrentando a Boca Juniors, encuentro terminó empatando 2-2. Los anotadores del encuentro fueron: Otamendi, Ángel Di María, Merentiel y Rodrigo Battaglia.

Al finalizar el encuentro, Di María terminó mostrando su inconformidad con un mexicano por diferentes detalles que pasaron en el terreno de juego.

Las declaraciones de Ángel Di María contra un mexicano

Di María mostró su enojó contra el arbitraje, el cual estuvo encargado del mexicano César Ramos. Al finalizar el encuentro, en la zona mixta reveló que se sabe como es el futbol argentino al ser muy fuerte y que normalmente tiene muchas faltas. Detalló que el árbitro permitió muchas patadas y que si hubiera sacado más tarjetas amarillas al inicio, el juego hubiera sido más lindo pero fue trabado,

“Sabemos lo que es el fútbol argentino, sabemos cómo había que jugar el partido. El primer tiempo no jugamos de esa manera, nos faltó un poco más. En el segundo mejoramos mucho más. Intentamos ganar el partido al final y no lo pudimos lograr. El árbitro permitió muchas patadas, si hubiese sacado amarillas al principio, el partido hubiera sido más lindo. Pero fue trabado”.

De igual forma, Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, habló del arbitraje. Sobre el penal que marcó César, detalló que para él no fue pero catalogó que ya conoce como son los árbitros mexicanos porque lo han dirigido en Arabia y los conoce, pero reconoció que no se queja del arbitraje por el resultado al tratarse más de un error de su equipo.

“Desde donde lo vi (el penal) no fue, pero bueno, es discutible. Estamos en un nivel... son árbitros mexicanos, me han dirigido en Arabia y los conozco. Pero bueno, es muy difícil porque el rival también es fuerte y hay un montón de cosas que conjugan y están dentro”. “Igual no me quejo del árbitro, porque tenemos que saber resolver ese tipo de problemas porque un gol sobre la hora no te pueden hacer”.