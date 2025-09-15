Ángel Di Maria marca GOLAZO Olímpico a Boca Juniors (VIDEO)

Este domingo 14 de septiembre del 2025, Ángel Di María marcó un golazo olímpico en el encuentro entre Rosario Central vs Boca Juniors.

VIDEO: Así fue el Golazo de Ángel Di María

Al minuto 24 del primer tiempo, lo ganaba Boca Juniors con un gol de Battaglia, pero Ángel logró empatarlo desde el tiro de esquina haciendo una gran definición.

Di María hizo su cobro muy cerrado, el balón empezó a tomar un buen efecto con buena altura para techar al portero y terminar cerrando en el momento indicado para terminar la fondo de las redes.

Ningún defensor pudo cortar el centro o evitar la gran anotación que provocó un fuerte festejo en el estadio. Ángel sigue demostrando su calidad y ahora marcó un GOLAZO que los aficionados catalogan como una obre de arte.

Así reaccionó la afición al gol de Di María

La anotación del delantero se volvió viral en las redes sociales, lo que provocó que la afición lo llenara de elogios por el gran gol.

En su mayoría, los aficionados catalogaron el gol como una obra de arte, que se trata de un gol de otro planeta y que les da gusto ver al delantero tan feliz.

“De que planeta vinisteeee?!?! Que hermoso que seas Guerrero... Que locura más hermosa es ser hincha de Central”, “Sos de otro planeta Ángel!”, “Es tremendoooo❤️❤️emociona volver a verlo!Fideo conmueve 🙌❤️❤️gracias x volver a jugar en el país.”, son algunos de los comentarios que se pueden leer del gol olímpico de Ángel Di María.