La primera baja que tendría Cruz Azul para el Clausura 2023

Cruz Azul está planeando desde ya el próximo Clausura 2023. La Máquina quedó fuera del Apertura 2022, tras haber sido eliminados en Cuartos de Final frente a Rayados de Monterrey y por eso, están pensando en un nuevo proyecto deportivo.

Aún no se ha confirmado si será o no el ‘Potro’ Gutiérrez quien continúe a cargo del equipo y tampoco las bajas o altas que tendrán. No obstante, podrían perder a uno de sus jugadores, quien emigraría a Boca Juniors.

Cruz Azul tendría primera baja para el Clausura 2023

Luego de la baja de Santiago Giménez, quien se fue al Feyenoord de la Eredivisie, el ataque de Cruz Azul se vio mermado. Sumaron a jugadores como Gonzalo Carneiro o Michael Estrada pero al final, ninguno logró adueñarse del puesto. Es por eso que la delantera podría ser la primera posición a reforzar.

No obstante, sería justo uno de los orquestadores de la ofensiva de la Máquina, el que abandonarías sus filas. Cabe recordar que el contrato de Ángel Romero con Cruz Azul finaliza en diciembre del 2022 y hasta ahora, no ha recibido ninguna oferta para renovar. Es por eso que podría quedar fuera del club en los próximos días.

Por si fuera poco, Óscar Romero, hermano de Ángel y quien por ahora juega en Boca Juniors, le mandó un mensaje tras la coronación del conjunto ‘xeneize’ en la liga de Argentina, asegurando que tenía que ir al club.

“No, es increíble, tiene que estar acá, tiene que vivir esto; como te dije, esto no se puede explicar con palabras”, declaró un emocionado Óscar Romero, quien confía que pronto podría tener a su hermano en el mismo plantel, lo que significaría para Cruz Azul tener su primera baja para el siguiente certámen.

