Joaquín Moreno lanza advertencia tras triunfo de Cruz Azul vs Juárez

La Máquina de Cruz Azul ganó en casa frente a FC Juárez y tuvo un buen partido a dos jornadas del final de la fase regular, y se mete de lleno en la pelea por uno de los cuatro boletos al play in en la Liguilla del futbol mexicano.

“Debemos tomar las cosas con mesura nos ha dado motivación rápido estos dos triunfos y mientras tengamos vida vamos a dar todo para entrar a play in. Lo que queremos para nosotros, no tenemos margen de error el grupo es consiente de eso, el sábado buscaremos pelear y tratar de conseguir los puntos qué nos hace falta para play in”, mencionó Joaquín Moreno en conferencia de prensa tras la victoria.

Te puede interesar: El portero de Selección Mexicana que sería opción para Cruz Azul

Resumen Mazatlán 3-1 Santos | Jornada 15, Apertura 2023

El buen momento que viven jugadores de Cruz Azul

Por otro lado el entrenador de la Máquina aprovechó para hablar de jugadores que están pasando un gran momento a pesar de los resultados de Cruz Azul, Uriel Antuna con 5 goles y 4 asistencias, Ángel Sepulveda con 9 goles en el torneo y el colombiano Kevin Castaño qué ha tenido buenos minutos en los últimos compromisos del club celeste.

“Ha sido bueno (Ángel Sepulveda), ha llegado a aportar, incluso Diber cuando se ocupo destacó, ahora Ángel esta enrachado, qué bueno que un compañero pueda estar peleando pero es causa qué todo el equipo lo ha llevado, es bonito y que bueno por él, pero también porque sus goles nos han dado triunfos y que todo el grupo pueda ganar en equipo.

Aquí todos son importantes y están consientes que quieren revertir las cosas, muy disparejo en rendimientos, tienen la madurez, creo que el grupo va a estar bien, vamos a sacar los resultados, cerrar de la mejor manera, cómo se ha ido haciendo, a veces ganas pierdes y la entrega de ellos tarde o temprano te da resultados”, puntualizó Moreno.

La Máquina de Cruz Azul visita la Perla Tapatía el próximo sábado para medirse a Chivas mientras que cerrará la fase regular en casa en contra del Puebla el domingo 12 de noviembre.

Te puede interesar: Así terminó Paco Jémez, el polémico extécnico de Cruz Azul y quien descubrió a Santiago Giménez