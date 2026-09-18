Ángel Sepúlveda se olvida de su pasado celeste; estas fueron sus palabras

Llegó la semana del Clásico Nacional y ya comenzaron las declaraciones cruzadas típicas de estos encuentros. En ese sentido, desde el frente rojiblanco se hizo notorio lo dicho por Ángel Sepúlveda, quien aclaró que el Guadalajara es local donde se pare y que no hay rivalidad más grande que la del Chivas vs América. Muchos celestes no vieron con agrado esas declaraciones.

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¿Por qué Ángel Sepúlveda “ninguneó” a Cruz Azul?

Desde hace años se ha manejado una discusión alrededor del Clásico Nacional, indicando que había perdido relevancia ante malos momentos del Guadalajara. Sin embargo, para los protagonistas del juego, no hay duda de que no existe comparación, con todo y que Ángel Sepúlveda ya vivió feroces rivalidades jugando para otros clubes como Cruz Azul.

“Obviamente creo que este clásico es el distinto, es el que todos le quieren competir, todos quieren, pero es el Clásico Nacional… Sabemos la influencia que tiene, sabemos que son dos de los equipos más grandes, obviamente creo que son los más grandes, con todo respeto para todos”.

Y para concretar una conferencia de prensa bastante puntual en la que resaltó la grandeza del Guadalajara, Ángel Sepúlveda aclaró que ellos se ven como locales en todos los sitios donde pisen… tal como ocurre en la Ciudad de México. Esto en referencia al interminable y evidente apoyo que existe para Chivas a nivel nacional.

¿Cómo fue la etapa de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul?

Casi con 35 años, Ángel Sepúlveda volvió al Guadalajara para una segunda etapa tras estar con el equipo tapatío un semestre a finales de 2018. Sin embargo, este movimiento fue sorpresivo para muchos, pues en Cruz Azul venía de dar de las mejores temporadas de su carrera. Con La Máquina estuvo dos años y medio, participó en 107 encuentros, marcó 39 goles y repartió 12 asistencias. Por ello algunos aficionados celestes no dudaron en dejar sus quejas ante los comentarios de un ariete que hasta hace poco defendió y gustó el portar la playera de otro de los grandes del futbol nacional.