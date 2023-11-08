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Ángel Sepúlveda podría ser el primer campeón goleador mexicano con Cruz Azul

El delantero del Cruz Azul, Ángel Sepúlveda podría convertirse en el primer mexicano en la historial del club en consagrarse como campeón de goleo

Ángel Sepúlveda Cruz Azul

Escrito por: Memo Gómez

A falta de una fecha por jugarse, Ángel podría imponer una marca y registrar su nombre en la historia del club cementero si se consagra con el campeonato de goleo.

Aunque Cruz Azul tiene posibilidades de colarse al Play-in, necesita casi de un milagro en la combinación de resultados para aspirar meterse a la repesca y así tener la oportunidad de hasta pelear por el título de la Liga BBVA MX.

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Sin embargo, el conjunto de La Máquina pese a que se sitúa en la posición 17, está en la lucha por obtener un reconocimiento que podría maquillar en cierta parte el mal rendimiento del equipo mostrado a lo largo de este Torneo Apertura 2023.

El delantero Ángel Sepúlveda ha sido uno de los nombres rescatables en esta campaña para los aún dirigidos por Joaquín Moreno, el atacante mexicano inició el certamen en las filas del Querétaro, en la reciente ventana de traspasos llegó a La Noria ya iniciado el campeonato.

En el presente certamen, Sepúlveda lleva un total de 9 goles en lo que va del certamen, en 13 partidos disputados. Se encuentra empatado en el segundo lugar de la tabla de goleadores con André Pierre Gignac y Carlos González, todos solo por debajo de Harold Preciado quien cuenta con 11 anotaciones.

Sepúlveda en caso de consagrarse con el título de máximo rompe redes del futbol azteca, se convertirá en el primer campeón de goleo mexicano en la historia del cuadro cementero en lograr esta hazaña en la época de torneos cortos

El Cruz Azul se enfrentará al Puebla en la cancha del Estadio Azteca, donde Ángel por lo menos tendrá que conseguir un par de dianas para alcanzar a Preciado y esperar que Gignac no lo supere.

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