Entrenador del América manda indirecta al de las Chivas

Las Águilas del América remontaron para hacerse con el triunfo en contra de las Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional de la fase regular del Apertura 2023, las Azulcremas habían arrancado el encuentro abajo en el marcador producto del gol de Alicia Cervantes, sin embargo en la segunda mitad del encuentro remontaron gracias a las anotaciones de Kiana Palacios y Mia Zuazua.

Te puede interesar: Leyenda de Chivas explota por la goleada en el Clásico Nacional

América se acerca al liderato del futbol mexicano femenil

Con el triunfo las dirigidas por Villacampa se afianzaron en la lucha por el liderato con los Tigres, ya que llegaron 30 puntos y solo están una unidad por debajo.

En los días previos al Clásico el estratega de las Chivas, Antonio Espinelli mencionó en reiteradas ocasiones que la institución rojiblanca es la más importante de México, hecho que molestó al director técnico de las Águilas del América, Ángel Villacampa.

“La soberbia se paga, hay que tener más respeto y ser cuidadoso con lo que se dice, no me han gustado las actitudes porque se debe respetar al rival, el equipo está consciente de que estos partidos se pueden dar pero se debe respetar y tenemos que gestionar mejor en ataque y esas situación te cuentan partidos, hay equipos que nos golpean y nos quitan espacios y la madurez del equipo me ha gustado mucho, los cambios fueron a tiempo porque Kiana tiene una fisura en la rótula, Katty también tiene problemas de espalda, me alegro por el debut goleador de Mía”, comentó el director técnico español del América, Ángel Villacampa.

Próximos partidos del América Femenil

Los siguientes partidos de las Águilas del América en la Liga BBVA MX Femenil serán en contra del Pachuca en el Estadio Hidalgo el día primero de octubre encuentro correspondiente a la jornada 12, posteriormente jugarán en la cancha 5 de las instalaciones de Coapa en contra de las Bravas de Juárez.

Te puede interesar: Así fue la presentación del refuerzo bomba de América