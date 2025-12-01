Flamengo, muy superior a Cruz Azul rumbo al Derbi de las Américas; ¿cuál es el valor de su plantilla?

Cruz Azul se dice listo para disfrutar de su primera Copa Intercontinental bajo este formato, misma que se llevará a cabo en los próximos días. Ante ello, vale conocer más respecto al rival que tendrá, así como la enorme diferencia en cuanto a planteles se refiere con esta institución.

Cruz Azul logró su pase a la Copa Intercontinental 2025 luego de haber conquistado la última Concachampions al derrotar al Vancouver Whitecaps. El Flamengo, por su parte, arribará al Derbi de las América luego de superar en la gran final de la Copa Libertadores nada más y nada menos que al Palmeiras.

¿Cuál es la diferencia de planteles entre Flamengo y Cruz Azul?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, al cierre del 2025 la Máquina de Cruz Azul cuenta con una plantilla de 27 jugadores, mismos en los que se incluyen los lesionados Andrés Montaño y Kevin Mier. Con esta cantidad de futbolistas, el valor del plantel asciende a los 82.10 millones de euros.

Esta cantidad hace de Cruz Azul uno de los tres equipos más poderosos y fuertes, al menos en cuanto a plantilla se refiere, dentro de la Liga BBVA MX. Sin embargo, sigue estando muy por debajo del Flamengo, a quien enfrentará en uno de los duelos más interesantes de la Copa Intercontinental.

La misma fuente detalla que el cuadro de la primera división de Brasil tiene un valor de plantilla que asciende a los 195.90 millones de euros; es decir, más del doble del cuadro dirigido por Nicolás Larcamón, lo cual habla de la brecha que existe entre el futbol mexicano y el balompié carioca en la actualidad.

¿Cuándo será el Derbi de las Américas?

Cruz Azul de México y el Flamengo de Brasil se verán las caras en el auténtico Derbi de las Américas el próximo miércoles 10 de diciembre, en duelo que, al ganador, le entregará un título validado por la FIFA y que lo acercará cada vez más a la gran final de la Copa Intercontinental.