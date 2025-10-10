Confirman los años que Omar N pasaría en la CÁRCEL tras ser acusado por presunto abuso sexual infantil

Este viernes 10 de octubre del 2025, previo a la audiencia de vinculación a proceso de Omar N , ex futbolista mexicano quien es histórico de las Chivas, el abogado de la víctima habló antes los medios y reveló el tiempo que podría pasar en la cárcel por el presunto abuso sexual infantil.

José Juan Soltero, el abogado que defiende a la víctima, detalló que por los hechos por los que se le acusan a Omar N el tiempo que podría estar en presión son de 5 a 10 años.

“Uno de los hechos por los cuales se les impuso es cuando la menor tenía menos de 12 años. Eso agrava la pena de 3 a 6 años y las demás agravantes, mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”.

Agregó que buscarán que las autoridades no dejen salir al acusado para evitar alguna complicación con la menor o con la mamá, por el momento no han recibido alguna amenaza.

“Si este sujeto sale, imagínense nada más la menor y la mamá, que les espera”.

¿Omar N fue vinculado a proceso?

Omar N es señalado de presuntamente haber abusado desde varios años atrás de una menor de edad. Por el momento, no se ha dado a conocer si se vincula a proceso, lo que significa que seguiría en investigación, que no sería liberado y que se tendría como próxima etapa del proceso un juicio en donde se determinará si Omar N, es culpable o no del delito de abuso sexual infantil agravado.

Se espera que en las próximas horas, se de a conocer si es vinculado a proceso.

