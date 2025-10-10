¡ÚLTIMA HORA! Hoy sería vinculado a proceso el presunto culpable de abuso infantil Omar N

Omar N, ex futbolista mexicano quien es histórico de las Chivas, sería hoy viernes 10 de octubre vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil, por el cual fue detenido el pasado sábado en Zapopan, Jalisco.

A las 9:00 am, en la prisión de Puente Grande, se celebra la audiencia de vinculación a proceso en donde la justicia determinará si las evidencias y argumentos tanto de la parte acusadora como la defensa, son suficientes para determinar si se vincula a proceso.

Este viernes por la mañana el abogado José Juan Soltero, quien defiende a la víctima del presunto delito de abuso sexual infantil cometido por Omar N, recalcó que no tiene duda en que el proceso sigue y no saldrá “caminando” Omar N, debido a la contundencia de las pruebas, las cuales fueron enlistadas por el propio letrado.



Dictamen psicológico

Video

Capturas de pantalla

Inspecciones



Describe Juan Soltero, gravedad en el caso de Omar N

El abogado de la joven de 17 años que denunció a Omar N el pasado 30 de septiembre y por lo cual fue detenido el pasado sábado , explicó que no sería posible a su parecer que Omar N quede libre, pues entre las evidencias el video es explícito de un acto erótico de abuso, del cual dijo no poder dar detalles, pero que es irrefutable en su evidencia.

X/OBravoOficial

Omar N es señalado de presuntamente haber abusado desde varios años atrás de una menor de edad. Hoy si se vincula a proceso significa que seguirá en investigación, que no será liberado y que se tendrá como próxima etapa del proceso un juicio en donde se determinará si Omar N, es culpable o no del delito de abuso sexual infantil agravado.