¡ÚLTIMA HORA! Hoy sería vinculado a proceso el presunto culpable de abuso infantil Omar N
El ex futbolista Omar N, conocería hoy su futuro con la justicia y podría ser vinculado a proceso en Jalisco por el presunto delito de abuso infantil por el cual fue detenido el pasado sábado.
Omar N, ex futbolista mexicano quien es histórico de las Chivas, sería hoy viernes 10 de octubre vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil, por el cual fue detenido el pasado sábado en Zapopan, Jalisco.
A las 9:00 am, en la prisión de Puente Grande, se celebra la audiencia de vinculación a proceso en donde la justicia determinará si las evidencias y argumentos tanto de la parte acusadora como la defensa, son suficientes para determinar si se vincula a proceso.
Este viernes por la mañana el abogado José Juan Soltero, quien defiende a la víctima del presunto delito de abuso sexual infantil cometido por Omar N, recalcó que no tiene duda en que el proceso sigue y no saldrá “caminando” Omar N, debido a la contundencia de las pruebas, las cuales fueron enlistadas por el propio letrado.
- Dictamen psicológico
- Video
- Capturas de pantalla
- Inspecciones
Describe Juan Soltero, gravedad en el caso de Omar N
El abogado de la joven de 17 años que denunció a Omar N el pasado 30 de septiembre y por lo cual fue detenido el pasado sábado , explicó que no sería posible a su parecer que Omar N quede libre, pues entre las evidencias el video es explícito de un acto erótico de abuso, del cual dijo no poder dar detalles, pero que es irrefutable en su evidencia.
Omar N es señalado de presuntamente haber abusado desde varios años atrás de una menor de edad. Hoy si se vincula a proceso significa que seguirá en investigación, que no será liberado y que se tendrá como próxima etapa del proceso un juicio en donde se determinará si Omar N, es culpable o no del delito de abuso sexual infantil agravado.
🔴#IMPORTANTE | Desde los juzgados orales de Puente Grande por el caso de presunto abuso sexual infantil en contra del ex futbolista, Omar “N”— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 10, 2025
Con información: Cecilia Cerna, (@ceciliacerna19). pic.twitter.com/Jo81zs1Nda