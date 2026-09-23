Fecha en la que Javier Aguirre, nuevo entrenador del Valencia, se volverá a encontrar con Anthony Gordon y Jude Bellingham

El entrenador Javier Aguirre, nuevo entrenador del equipo de Valencia de La Liga, volverá a la competencia más completa y exigente, donde eventualmente se encontrará ante los mounstros Real Madrid y Barcelona, que además tienen en sus filas a dos de sus verdugos: Jude Bellimgham y Anthony Gordon.

Te podría interesar: Fecha y horario del debut de Javier Aguirre como nuevo entrenador del Valencia

Javier Vasco Aguirre, tendrá su primer partido hasta el 11 de octubre cuando de visita a la cancha de El Sardinero, del Racing de Santander tenga su debut en este conjunto que confía en sus capacidades y conocimientos para revertir este mal inicio en el que de siete partidos tienen perdidos cinco, más un empate y una victoria que los tiene en el sótano.

Aguirre, de 67 años de edad viajó con toda la confianza de poder gestar algo importante y se decidió por este equipo del Valencia en una llamada que le tomó cinco minutos, aunque también relató que previamente dejó pasar ofertas de equipos europeos y una oferta de México para ser entrenador de un equipo.

Aguirre reiteró que el reto y volver a España le emociona, abundó en que conoce a los jugadores del Valencia, su estadio y no ve de momento alguna complejidad recordando que allá a estado por 15 años dirigiendo, pero comenzó en España con el Osasuna desde hace 24 años.

Te podría importar: Afición del Valencia se lanza y explota de emoción ante la llegada de Javier Aguirre

¿Cuándo enfrenta el Valencia de Javier Aguirre a Jude Bellingham?

Ante el Real Madrid, el cuadro del Valencia se enfrentará el 8 de noviembre, por lo que Javier Aguirre tendrá de frente nuevamente a Jude Bellingham, referente de los merengues y quizás aún más importante para Inglaterra como jugador. Luego el Valencia, lo volverá a enfrentar hasta el muy lejano 28 de febrero en el Santiago Bernabéu.

¿Cuándo enfrenta el Valencia de Javier Aguirre a Anthony Gordon en LaLiga?

En el caso de Anthony Gordon, el partido que sostendrán será el 31 de enero, ya que apenas hace unos días, él 25 de agosto el cuado del Barceona le propinó una goleada de 5-0 a Valencia lo que agrabó su crisis.