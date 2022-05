Hemos demostrado que podemos resolver en segundos: Anthony Silva

El Club Puebla se mide a Mazatlán en la reclasificación de la Liga BBVA MX este domingo en el Estadio Cuauhtémoc y el portero Anthony Silva habló del estilo del “Larcamonismo” de nunca darse por vencidos y pelear hasta los últimos en todos los encuentros.

“Es una forma, es un estilo nuestro puede estar un mal un mal partido, no puedes tenerlo, pero es parte de este deporte, pero por lo que ya ha demostrado el equipo que puede resolver en segundo a situaciones adversas, que tenemos un grupo con muy buena capacidad para poder resolver situaciones adversas y hoy lo vamos a intentar de vuelta, tenemos un gran partido el domingo en nuestra casa, con nuestra gente que se merece que el Puebla haga un buen torneo y terminarlo de la mejor forma, queremos estar entre los mejores nos hemos preparado para eso todo este todo este torneo y en lo que va el proceso del Puebla”, comentó el portero en entrevista para Azteca Deportes.

Sobre la posibilidad de llegar a la instancia de los penaltis, misma en la que el Puebla eliminó a Chivas la campaña anterior con tres penaltis atajados por el guardameta paraguayo, Anthony Silva mencionó que espera no se llegue a la definición dramática.

“Esperemos que no haya, que Puebla pase directo que lo haga, que haga un gran juego que busque obviamente un buen resultado y pasa obviamente, esperemos resolver de la mejor forma, de la mejor manera y a favor del Puebla, no me considero especialista, son situaciones de partido, creo que es una es un momento muy interesante mentalmente para el cobrador y para el portero, lo que si es que hay que prepararse más mentalmente, qué otra cosa”.

Puebla tiene la oportunidad de recuperarse

Por último, para el arquero el duelo de este domingo es una buena oportunidad para recomponer el camino tras el irregular cierre del conjunto camotero en la fase regular del balompié mexicano.

“Después de un buen inicio de torneo casi perfecto, es parte del fútbol, realmente hubo bastantes cosas, lesión, suspensiones y bastantes situaciones que son parte del fútbol donde no podemos obtener una regularidad buena como la habíamos iniciado, pero hoy pensando en que el fútbol siempre te da esa oportunidad y hoy nos está dando una de vuelta para volver a meternos entre los mejores equipos de México”, finalizó.