Antonio Briseño recuerda lo que sintió al firmar con Tigres

El zaguero mexicano, Antonio Briseño, siempre quiso llegar al ‘Viejo Continente’ después de haber ganado muchos reflectores por ser capitán de la Selección Mexicana Sub-17 que fue anfitriona y ganó el Mundial de la categoría en el 2011.

En ese momento el ‘Pollo’ era canterano del Atlas, pero después de aquel título internacional ya había recibido algunas propuestas de clubes europeos; sin embargo vino un traspaso que no esperaba.

“Cuando voy al Mundial Sub-20 me venden a Tigres en el Draft, y yo en pleno Mundial, dije ‘¿cómo que me voy a Tigres? No, yo no quiero’, pero ya me habían vendido… no supe cómo estuvo”, recordó en el podcast de ‘El Toque Maestro’ con Benjamín Galindo.

Esto fue lo que ayudó a un joven Antonio a decidirse por Tigres

Briseño comentó que terminó aceptando irse al conjunto regiomontano ya que era una buena oferta en lo económico, pero reconoció que también fue por las dudas que implicaba esperar a ver si le encontraban equipo hasta el cierre de pases en las ligas europeas.

“Era decir no y esperar dos meses a ver si me salía algo en Europa, me decía mi representante que era difícil, pero que algo me iba a salir… A mí me dio miedo, no tuve los suficientes... para tomar la decisión de irme y me quedé, pero tuve una etapa muy importante aquí, firmé tres años con Tigres”, dijo.

El breve paso de Briseño por Tigres

El ‘Pollo’ estuvo en el conjunto de la UANL en cuatro torneos, en los que jugó poco debido a la gran plantilla que había en ese momento, pero incluso así supo lo que fue levantar el título del Apertura 2015.





“En dos años en Tigres no tuve mucha participación, no era titular indiscutible, estaba Juninho, Hugo Ayala, Israel Jiménez y Torres Nilo, yo entraba de cambio cuando se lesionaba uno, era yo o la ‘Palmera’”, apuntó.

Briseño, contó que cuando después pasó al Veracruz y tuvo la oportunidad de irse al Feirense de Portugal no lo dudó. El ‘Pollo’ militó en la liga portuguesa durante dos años, hasta que Chivas lo repatrió en 2019 y desde entonces se ha mantenido como defensa de los rojiblancos.

