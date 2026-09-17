Antonio Mohamed se declara listo por si la albiceleste le llama; esta es la ilusión del Turco

El entorno de la Liga BBVA MX tiene al Turco Mohamed como uno de los mejores estrategas del circuito. Aunque a muchos no les gusten las formas, el estratega ha ganado trofeos en distintas plazas del país, hoy cumpliendo un ciclo titánico con Toluca. Por ello, no escondió sus ganas de ser considerado para la selección argentina… si es que el proceso de Lionel Scaloni llega a su fin.

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¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre dirigir a la selección argentina?

En una entrevista otorgada para la radio argentina, el Turco Mohamed se abrió en cuanto al tema de soñar con dirigir a la selección. En dicho espacio el estratega de Toluca indicó que es un seguidor más de la albiceleste y que lleva cerca de 40 años en el entorno del futbol profesional, por lo que cuenta con todas las credenciales.

"Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años... llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado". Y es que estas palabras llegan en un momento donde hay dudas alrededor del proyecto de dirección técnica en el entorno de los subcampeones del mundo.

Además, el presente del técnico del Toluca es de total algarabía tras conseguir 6 títulos en 20 meses desde que asumió como jefe del banquillo con los Diablos. Sin embargo, se sabe de la tendencia del argentino de no quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. Entonces, con estos temas de la selección alrededor, muchas cosas pueden pasar.

¿Cuándo acaba el contrato de Antonio Mohamed con Toluca?

Lo hecho por el Turco en esta etapa como técnico de los mexiquenses queda claramente exhibida como triunfal. Sin embargo, el contrato termina en diciembre de 2026, misma situación en la que se encuentra el actual cuerpo técnico de la selección albiceleste. Aunque todavía no es un hecho, se da como seguro el adiós de Lionel Scaloni y su equipo de trabajo. En ese sentido, estos meses serán claves para el proyecto de la 3 veces campeona mundial. Mientras que en Toluca disfrutan el presente con esta etapa llena de logros deportivos.