Antes del Toluca vs Cruz Azul: cuántos títulos ganó Antonio Mohamed en su carrera

Toluca buscará un nuevo trofeo frente a Cruz Azul en el Campeón de Campeones 2026. El equipo escarlata llega como campeón del Apertura 2025 y tendrá nuevamente al frente a Antonio Mohamed, uno de los entrenadores más exitosos del futbol mexicano en los últimos años.

El técnico argentino intentará ampliar un palmarés en el Campeón de Campeones 2026. Antonio Mohamed acumula 13 títulos oficiales como entrenador y, si derrota a Cruz Azul, conquistará el trofeo 14 de su carrera.

Shayr Mohamed, hijo y asistente técnico del Turco Mohamed|Crédito: MEXSPORT

¿Cuántos títulos ganó Antonio Mohamed con equipos de México?

Con equipos mexicanos, el “Turco” Mohamed acumula 9 trofeos y podría llegar a 10 si le gana a Cruz Azul este sábado:

Con Xolos de Tijuana (1): Apertura 2012

Apertura 2012 Con Club América (1): Apertura 2014

Apertura 2014 Con Rayados de Monterrey (3): Copa MX 2017, Apertura 2019 y Copa MX 2019/20

Copa MX 2017, Apertura 2019 y Copa MX 2019/20 Con Toluca (4): Clausura 2025, Campeón de Campeones 2025, Campeones Cup 2025 y Apertura 2025

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Los 13 títulos que ganó Antonio Mohamed como entrenador

Desde que comenzó su trayectoria en los banquillos, Mohamed levantó campeonatos en México, Brasil y Argentina. Estos son los títulos que conquistó:

Liga MX con Xolos de Tijuana. Liga MX con Club América. Liga MX con Monterrey. Liga MX con Toluca. Liga MX con Toluca. Campeón de Campeones con Toluca. Campeones Cup con Toluca. Copa MX con Monterrey. Copa MX con Monterrey. Supercopa de Brasil con Atlético Mineiro. Campeonato Mineiro con Atlético Mineiro. Copa Sudamericana con Independiente. Ascenso a la Primera División de Argentina con Huracán.

Antonio Mohamed|MexSport

Antonio Mohamed busca otro título con Toluca

El ciclo de Mohamed en Toluca ha sido uno de los más exitosos en la historia reciente del club. Desde su llegada conquistó dos títulos de Liga MX, una Concacaf Champions Cup, una Campeones Cup y un Campeón de Campeones.

Ahora tendrá la oportunidad de defender ese último campeonato cuando enfrente a Cruz Azul en California. Una victoria significaría alcanzar 14 títulos oficiales como entrenador y seguir ampliando su legado tanto en Toluca y México.

Del otro lado estará Joel Huiqui, quien tomó el cargo tras la salida de Nicolás Larcamón y condujo a Cruz Azul al título del Clausura 2026. El Campeón de Campeones reunirá a dos equipos campeones y a dos entrenadores exitosos.