¡EXPLOTÓ! Antonio Mohamed revienta al arbitraje tras empate de Cruz Azul: “No está a la altura”

El empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca terminó con Antonio Mohamed molesto con el arbitraje de Katia Itzel García.Katia Itzel García. El técnico celeste señaló directamente las decisiones que, desde su perspectiva, influyeron en el desarrollo del encuentro y aseguró que con “un árbitro normal” su equipo habría conseguido otro resultado.

El estratega de Cruz Azul comenzó por señalar la expulsión de Gonzalo Piovi y el contacto de Willer Ditta con uno de los jueces de línea, dos acciones que consideró determinantes para el trámite del encuentro.

Habiendo un árbitro normal ganábamos el partido, ustedes lo vieron muy claro, la expulsión de Piovi y el contacto de Ditta con el juez de línea. Te digo, un árbitro normal que entiende el juego seguramente hubiera sido otro el trámite”.

Mohamed insistió en que la actuación arbitral no estuvo al nivel que, desde su perspectiva, requería un partido de esta magnitud.

El árbitro le dan oportunidades y no aprende, no aprende y vaya que le dan oportunidades a esa árbitra. Pero no aprende, no está a la altura de un partido así, lamentablemente.

Mohamed rechazó esa interpretación y sostuvo que su cuestionamiento estaba relacionado exclusivamente con su desempeño en el terreno de juego.

“¿Es un tema de género o por qué lo estás diciendo?

No estoy diciendo que un árbitro no está al nivel, género lo dices tú, lo estás diciendo tú. Hazte cargo de la pregunta porque después yo respondo y me ponen la pregunta como lo digo yo, pero no, sólo no está a la altura de este tipo de partidos”. Para estar a este nivel tiene que tener talento”

Mohamed cerró su argumento comparando las críticas que recibe como entrenador con las que, en su opinión, también debe recibir una árbitra cuando considera que su desempeño no corresponde al nivel del encuentro.