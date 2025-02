Mohamed revela a qué metió al ‘Pollo’ Briseño contra las Chivas

Contra las Chivas , por la Jornada 7 del Clausura 2025, Antonio Briseño vivió sus primeros minutos con la camiseta del Toluca y esto se debió, precisamente, a su pasado en la entidad rojiblanca, de acuerdo con lo revelado, al término del partido, por el director técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed.

“Siempre suma (el deseo de revancha), suman todas esas circunstancias para decidir (meterlos a la cancha). Por eso le dimos los minutos al ‘Pollo', buscaba una oportunidad y creímos que nos podía dar solidez, además de las ganas de jugar ante su exequipo”, expuso el entrenador argentino, en conferencia de prensa.

Alexis Vega comprometido con el conjunto del Toluca

En el campo y con la casaca escarlata, actuaron otros dos elementos que militaron en el ‘Rebaño Sagrado': Jesus ‘Canelo’ Angulo y Alexis Vega. De este último, además autor del primer gol para los de la capital del Estado de México, el ‘Turco’ también compartió una referencia.

“Yo creo que Alexis es una parte importante del equipo, está comprometido y es importante que siga con este compromiso. Hizo un regreso de 70 metros para salvar una jugada de gol del rival, es el compromiso que demuestra y por eso es el capitán. Esperamos que siga así en cada partido”, indicó.

Toluca con el techo alto, según Mohamed

El timonel choricero manifestó optimismo con respecto al funcionamiento de sus comandados; sin embargo, descartó que la escuadra de la que está al frente ya haya alcanzado el límite de su potencial.

“Primero, el alcance que tenemos nosotros es el máximo, estamos muy lejos del techo. Lo tenemos por momentos, pero no lo sostenemos en el juego. Es trabajo del cuerpo técnico y lo tenemos que mejorar. Pudimos definir el partido tranquilamente. Los cambios, a veces, uno acierta y otras, no. Esto es así. A veces, la lectura es correcta y otras, no. Pero el techo lo tenemos bastante lejos”, explicó.

Al tiempo que se mostró contento por sumar tres unidades en el marco del aniversario 108 del Deportivo Toluca, Mohamed se apegó a su filosofía de autocrítica en el cierre de los cotejos.

“No sé, esperemos cerrar antes los partidos. Hoy tuvimos 14 tiros a gol, el arquero hizo siete atajadas, pero tuvimos malas decisiones en las transiciones. Es una coincidencia que los cerremos al final, habla de que el equipo no se rinde, pero hay mucho por mejorar. Hay que saber sufrir, pero tenemos que trabajar y mejorar. Estamos en una etapa de transición en el torneo”, finalizó.