Antonio Mohamed revela que tiene ofertas para dirigir en México

El paso de Antonio Mohamed en la Liga BBVA MX es bien recordado por los equipos en los que estuvo. El ‘Turco’, quien quedó fuera del Atlético Mineiro de forma sorpresiva, reveló que ha tenido ofertas para volver a México.

Mohamed pasó por equipos como América, Rayados y Xolos, haciendo campeón de la Liga BBVA MX a cada uno de ellos. Es por eso que se convierte en un candidato natural para cualquiera de los equipos en la Primera División del futbol mexicano.

Antonio Mohamed podría volver a México

El futuro del ‘Turco’ Mohamed sigue siendo un misterio. Sin embargo, el argentino reveló que ha tenido ofertas para volver a México, aunque de momento no ha tomado una decisión sobre donde quiere seguir su carrera.

“Tuve muchas ofertas de trabajo, pero hoy no tengo las ganas de trabajar. No eran de Argentina, eran de Chile y México”, declaró para ESPN de Argentina, aunque no quiso decir cuál es el equipo o los equipos que lo buscaron. Lo que sí, es que quiere tomarse un tiempo para tomar una decisión sobre lo que sigue para él.

Desde hace algunos meses, Antonio Mohamed se convirtió en uno de los nombres que proponen aficiones como las de Chivas o Cruz Azul. En su momento, el ‘Turco’ sonó para tomar las riendas de la Máquina y el propio entrenador habló de la posibilidad, que al final no terminó por concretarse.

En el caso del Rebaño, no sonaría tan lejana la posibilidad de que Antonio Mohamed tome las riendas del equipo, luego de los resultados que han tenido en el Apertura 2022. Al paso de ocho jornadas suman seis empates y dos derrotas, pero por ahora, Ricardo Cadena se mantiene como el entrenador rojiblanco.

