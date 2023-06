Antonio Mohamed elige al portero titular de Pumas

Los Pumas arrancan su camino en el Apertura 2023 enfrentando a Xolos de Tijuana. Previo a este duelo, Antonio Mohamed reveló que Julio González será el portero titular para el inicio del nuevo torneo.

“Julio (González) va a atajar mañana. Después es una competencia interna. En todas las posiciones va a ser lo mismo. No queremos un equipo aleatorio pero que peleen por un puesto. Tenemos casi dos en cada puesto y está muy parejos”, dijo el DT argentino.

Además, se refirió a jugar la Leagues Cup con el cuadro Azul y Oro.

“No creo que sea tan apretado el torneo. Vamos a tener semanas largas para trabajar. Está bueno. Si hacemos la Leagues Cup y logramos avanzar, tenemos partidos seguidos y es el objetivo. Solo hay dos fechas dobles en la Liga BBVA MX”, comentó el técnico universitario.

Mohamed afirma que ahora se verá su estilo de juego

Por otra parte, se refirió al deseo de contar con un mejor torneo, clasificar a la liguilla y darle una alegría a la afición felina.

“El equipo ahora es 100% del cuerpo técnico, de la manera que va a jugar y en todos los aspectos. Trataremos de hacer un equipo que nos sintamos orgullosos de como jugamos y que la gente se sienta identificada”, expresó el Turco.

Finalmente, se animó a hablar sobre las posibilidades de conseguir el título con Pumas en este nuevo certamen.

“Eso sería ser futurología donde vamos a llegar. Nuestro objetivo es clasificar y que la gente se identifique con el equipo. Que el equipo juegue en una cancha de la misma manera. Lo demás no lo puedo asegurar. Pediría un contrato más grande si pudiera. En un proyecto nuevo quiero tener tranquilidad, con la gente que trabajo, en el club que estoy. Tener una paz mental que no me requiera estar todo el tiempo en el ojo de la tormenta. En Pumas me siento a gusto”, sentenció Antonio Mohamed.