El alemán Antonio Rüdiger firma contrato con el Real Madrid

Madrid, España. El defensa alemán Antonio Rüdiger pasa las pruebas médicas y firma contrato con el Real Madrid para las próximas cuatro temporadas.

Procedente del Chelsea, equipo con el que terminó contrato y decidió no renovar ante el interés del Real Madrid, Rüdiger fue presentado por el presidente del equipo merengue Florentino Pérez en la ciudad deportiva de Valdebebas, la segunda presentación luego la del francés Aurélien Tchouaméni.

“Es un día muy especial para toda mi familia y en particular para mí, me gustaría agradecer a mis padres porque sin ellos no podría estar aquí, me han apoyado de forma incondicional toda mi vida y han sido clave para mí", fueron las primeras palabras como nuevo jugador del real Madrid en su breve discurso en inglés.



Rüdiger, de 1.90 de estatura, es un futbolista con experiencia en las Ligas inglesa, alemana e italiana. En la última temporada, ha batido su registro de partidos jugados y goles marcados, al disputar 54 encuentros y anotar 5 tantos con el Chelsea.

“Me gustaría agradecer al presidente la oportunidad que me da de jugar en este gran club, también a los socios a los que prometo que lo daré todo por el Real Madrid. Quiero ganar todos los títulos posibles. Hala Madrid y nada más”, concluyó en castellano el alemán, antes de fotografiarse en un momento inolvidable junto a sus familiares.

Rüdiger debutó en el futbol profesional con apenas 18 años, en 2011 con el Stuttgart en la Bundesliga. En 2015 se marchó al Roma y en 2017 firmó por el Chelsea. Con la selección alemana fue campeón de la Copa Confederaciones 2017 y a nivel de clubes ha ganado una Champions League, un Mundial de Clubes, una Europa League, una Supercopa de Europa, una Copa de Inglaterra y una Copa Confederaciones. En dos ocasiones fue elegido entre el once de la temporada de la ‘Champions’ por UEFA.