Antony Silva responde al posible interés de Pumas por ficharlo

El nombre de Antony Silva, portero del Puebla ha sonado como una posible opción para el arco de los Pumas de la UNAM de cara al torneo Clausura 2023; después de Alfredo Talavera, los Felinos no han encontrado estabilidad bajo los tres postes.

Sin embargo, el portero de la franja ha bajado el fuego por el supuesto interés de los Pumas por ficharlo, ya que se centra en su equipo de cara al cierre del torneo.

Antony Silva no se inmuta por los Pumas

“Yo en este momento estoy enfocado en Puebla, más adelante será otra historia, pero ahora no quiero pensar en nada más. No quiero enfocarme en ese tipo de noticias ahora sino en el equipo y la liguilla”, dijo Silva.

Por otra parte, Antony aprovechó para resaltar la labor de Nicolás Larcamón en el banquillo de La Franja en los últimos años.

“Nicolás es un entrenador que ha tenido un gran proceso y no es casualidad que tenga tanto tiempo con nosotros. Es un entrenador en el cual confiamos y que hace las cosas bien”, afirmó el guardameta Poblano.

Si bien no significa que Pumas estén a disgusto con Julio González y Gil Alcalá, la realidad es que la experiencia que perdieron con Talavera quedó demasiado expuesta en el presente semestre.

El principal problema para este fichaje es que Antony Silva tiene contrato vigente con La Franja; su vínculo llega hasta diciembre del 2023 y si desean al guardameta tendrán que desembolsar dinero. Sin embargo, también es importante recalcar que se trata de un portero que ya tiene 38 años y está en el ocaso de su carrera.

Las cosas no le salieron nada bien a Andrés Lillini, además de quedar fuera de la Fase Final de la Liga BBVA MX, ahora tendrá que lamentar una baja sensible. Esto debido a que Dani Alves no formará parte de la comitiva de jugadores que viajará a Juárez para el duelo de este viernes.