OFICIAL: Anuncian CAMBIOS en el reglamento de la Liga BBVA MX

De manera oficial, la Liga BBVA MX Femenil anunció cambios en su reglamento, mismos que entrarán en vigor a partir de la temporada 2024-2025:

Las modificaciones al reglamento de la Liga BBVA MX Femenil

Liga BBVA MX Femenil presenta las primeras modificaciones para el desarrollo e internacionalización del futbol femenil:

Entran en vigor en la temporada 2024-2025 con un sentido estratégico encaminado a fortalecer el desarrollo y la competitividad del futbol femenil en México. Estos cambios y adecuaciones, además buscan consolidar a la Liga BBVA Mx como un referente internacional al tiempo que se fomenta el crecimiento profesional de nuestras futbolistas.

REGLA DE MENORES

* La regla para las jugadoras menores de edad en la categoría femenil se ha ajustado para incluir la categoría 2008, abarcando a las nacidas entre 2004 y 2008, queremos mantener la categoría 2004 para las que ya no alcanzan registro en la Sub

19 puedan continuar con su proceso formativo.

En lo relacionado a Selecciones Nacionales:

* Sub 17: Las jugadoras deberán acumular un mínimo de 90 minutos jugados.

* Sub 20: Las jugadoras deberán acumular un mínimo de 180 minutos jugados.

Esta modificación asegura una mayor participación y desarrollo de las jóvenes promesas.

La categoría sub 19 se mantiene por primera vez en Sub 19 y que con la evolución de la categoría 2004 al primer equipo, esta regla de menores busca dar continuidad a esta generación con la que se ha venido trabajando desde el lanzamiento de la Sub 17.

REGLA DE MENORES CATEGORÍAS FORMADORAS

* CATEGORÍA SUB 19: La categoría Sub 19 incluirá a las nacidas entre 2005 y 2010.

JUGADORAS NO FORMADAS EN MÉXICO

* Incremento en el número de jugadoras extranjeras: Cada club podrá registrar hasta 5 jugadoras extranjeras, en lugar de las 4 actuales. Esta medida se realiza para alinear los estándares internacionales, con prácticas que ya se ven en las mejores ligas.

* Jugadoras naturalizadas y Selección Nacional

Mayor: Las jugadoras naturalizadas que sean convocadas a la Selección Nacional Mayor y que participen en un torneo oficial serán consideradas como formadas en México en el siguiente periodo de registro. Este cambio facilita su integración y desarrollo dentro de la Liga BBVA Mx.

OBJETIVOS

Aumentar los minutos de juego para las jugadoras nacionales: Queremos que nuestras jugadoras tengan más tiempo de juego y se fogueen en la Selección Mayor, lo que les permitirá desarrollarse plenamente. Incrementar el nivel de competitividad: alineándose a los estándares internacionales y lograr una competencia con marcos que se realizan en las mejores ligas del mundo. Convertir a la Liga BBVA Mx femenil en un destino internacional: Queremos que la Liga Mx sea un destino atractivo para jugadoras de todo el mundo, y al mismo nivel que otras ligas de prestigio como la Barclays Women’s Super League de Inglaterra y la Liga F de España. Fomentar el crecimiento profesional de nuestras futbolistas: Para que crezcan profesionalmente, ya sea dentro o fuera de México, y que las niñas y jóvenes tengan la oportunidad de jugar y formarse desde temprana edad.

Finalmente reiterar que las modificaciones al reglamento de la Liga BBVA Mx buscan complir con los objetivos antes mencionados y consolidar un fútbol femenil que dé cada vez mejores resultados sin dejar de lado el desarrollo integral de nuestras jugadoras, permitiéndoles alcanzar su máximo nivel.

Gustavo Valdez/Gustavo Valdez Players of Monterrey Champions during the final second leg match between Monterrey and America as part of the Torneo Clausura 2024 Liga MX Femenil at BBVA Bancomer Stadium, on May 27, 2024 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.

