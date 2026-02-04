Los ANUNCIOS MILLONARIOS del Super Bowl que ya están ROBANDO el SHOW en 2026

El Super Bowl LX todavía no se juega, pero para muchas marcas el partido ya empezó. Y no se disputa en el emparrillado, sino en la pantalla. Los anuncios del Super Bowl 2026 comenzaron a liberarse antes de tiempo y, como cada año, se han convertido en uno de los espectáculos más esperados por millones de aficionados en Estados Unidos y el mundo.

Con una audiencia proyectada que podría superar los 100 millones de espectadores, el Super Bowl es mucho más que la gran final de la NFL. Es la vitrina publicitaria más cara, influyente y comentada del año. Un espacio donde la reputación de las marcas, su narrativa y su impacto cultural están en juego durante apenas 30 o 60 segundos.

Según Bloomberg News, un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl LX puede costar hasta 10 millones de dólares, sin contar la producción, el pago a celebridades y las campañas previas para amplificar el mensaje. Por eso, cada detalle importa… y cada adelanto se analiza como si fuera un tráiler de cine.

¿Por qué los anuncios del Super Bowl 2026 se están estrenando antes del partido?

El prelanzamiento se ha convertido en parte clave de la estrategia. Las marcas ya no esperan al día del juego: buscan generar conversación, viralidad y expectativa semanas antes. En 2026, esta tendencia se intensificó.

Expertos en publicidad coinciden en que el humor vuelve a ser el lenguaje dominante. En un contexto social marcado por tensiones económicas y polarización política, los anunciantes apuestan por hacer reír, conectar emocionalmente y ofrecer un respiro colectivo.

“Los anunciantes ven el Super Bowl como una oportunidad para desconectarse de todo”, explicó Sean Muller, CEO de la firma iSpot. “Quieren que la gente se despreocupe por unas horas, y por eso el humor es central”.

Ese enfoque ya se refleja en varios de los anuncios del Super Bowl 2026 que están disponibles antes del partido.

Las marcas, las estrellas y los comerciales que ya están dando de qué hablar

Uno de los adelantos más comentados es el de Bosch, que sorprendió al mostrar a Guy Fieri con un cambio de look radical. Un clip breve, extraño y diseñado para incendiar redes sociales, justo como ocurrió.

Bud Light vuelve a apostar por el poder de las celebridades con un comercial protagonizado por Post Malone, Peyton Manning y Shane Gillis, en una escena absurda y emotiva que combina bodas, cerveza y Whitney Houston. El objetivo es claro: repetir el impacto viral de años anteriores.

Por su parte, Budweiser mantiene su narrativa clásica con los caballos Clydesdale y un mensaje de unidad nacional. Su anuncio, titulado Iconos Americanos, ya fue señalado por Forbes como candidato a ser el comercial más recordado del Super Bowl LX.

El tono nostálgico también se hace presente. Dunkin’, con Ben Affleck al frente, juega con la estética noventera y referencias Y2K, mientras que Elf Cosmetics mezcla humor, español y cultura latina en un spot protagonizado por Melissa McCarthy que guiña el ojo al show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny.

En el terreno de la tecnología y los viajes, Expedia utiliza al icónico Ken de Mattel para hablar de recompensas y destinos internacionales, mientras que Grubhub debuta con George Clooney en un anuncio dirigido por Yorgos Lanthimos, cargado de ironía y estilo cinematográfico.

Finalmente, Fanatics Sportsbook sube la apuesta con Kendall Jenner, mezclando celebridad, apuestas deportivas y provocación, un cóctel diseñado para no pasar desapercibido en plena conversación digital.

Un Super Bowl que se gana antes del kickoff

Los anuncios del Super Bowl 2026 confirman algo que ya es una realidad: el partido comienza mucho antes del silbatazo inicial. En una era dominada por redes sociales, clips virales y consumo inmediato, las marcas compiten por atención tanto como los equipos por el trofeo.

Para el público latino en Estados Unidos, estos comerciales no solo son entretenimiento, sino una ventana cultural donde el humor, la música, las celebridades y la identidad tienen un peso cada vez mayor.

El Super Bowl LX se jugará en febrero, pero la batalla por conquistar a la audiencia ya está en marcha… y algunos anuncios ya llevan ventaja.