Aparece el nuevo ‘Larcamón’ en la Liga MX

Martín Varini es el nombre detrás de las buenas sensaciones que tiene Bravos de Juárez en este presente Torneo Apertura 2025. El estratega nacido en Montevideo tiene al conjunto fronterizo en la posición número siete de la tabla general y de seguir con la buena racha, podríamos ver por primera vez en la liguilla al equipo de Chihuahua.

Sus cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas solo tienen a los Bravos por debajo a los candidatos naturales al título como América, Tigres, Rayados, Cruz Azul, el actual monarca Toluca y los sorpresivos Xolos de Tijuana. Su victoria ante los Pumas de la UNAM que disfrutaste por TV Azteca Deportes dejó muy bien parado a Varini y nuestro Omar Villarreal no dudó en expresar que Varini es una ‘especie’ de un nuevo Nicolás Larcamón.

No tarda Martín Varini en ser tentado por algún peso pesado del futbol mexicano. Muy buen trabajo con Bravos de Juárez. Una especie de "Nuevo Larcamón" pic.twitter.com/ByeUqARshq — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) September 24, 2025

Un entrenador muy joven

El uruguayo tuvo una carrera muy corta como futbolista profesional en su país natal con Defensor Sporting. Se retiró en 2014 tras no encontrar club y en 2020 ese mismo equipo le dio la oportunidad para ser entrenador asistente. Después, estuvo en el mismo cargo en Rentistas, Cruzeiro de Brasil y Real Valladolid de España hasta que llegó la propuesta que le abrió el camino.

En 2024, Defensor Sporting lo contrató como director técnico principal y duró 26 partidos ganando casi dos puntos en promedio por encuentro disputado. Posteriormente, Athletico Paranaense lo fichó y estuvo 16 compromisos como estratega en aquel país sudamericano.

FC Juárez va por la liguilla DIRECTA 🐎



Rodolfo Pizarro participó con GOL en la VICTORIA de Los Bravos a Pumas en la jornada 9 del Apertura 2025... ATENCIÓN a sus palabras 👀#HartoFut pic.twitter.com/tdKVkcxO6e — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 24, 2025

Finalmente, en noviembre de 2024 llegó al futbol mexicano de la mano de los Bravos de Juárez y tras 31 encuentros con el cuadro de la frontera, el equipo cada vez toma más su idea. El club de Chihuahua está valuado en casi 38 millones de euros por el sitio Transfermarkt y basándonos en valores, el equipo debería estar en la posición número 12 de la tabla general.

Su próximo partido será en casa ante el León y justamente en el Benito Juárez registra tres victorias de las cuatro que tiene en el certamen, por lo que poco a poco, su casa se ha convertido en su principal aliado.