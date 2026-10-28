¡Apareció ‘Santi’! GOL de Santiago Giménez pone en ventaja al Porto (VIDEO)

Santiago Giménez volvió a hacerse presente en las redes del futbol portugués. El delantero mexicano adelantó al Porto 1-0 sobre el Académico de Viseu en el choque correspondiente a los cuartos de final de la Taça da Liga.

El momento clave del primer tiempo llegó al minuto 44, cuando el atacante azteca asumió la responsabilidad desde el paredón de fusilamiento. Con solvencia y sangre fría, Giménez cobró de manera impecable la pena máxima para mandar el balón al fondo del arco y romper el cero justo antes del descanso en el Estadio Do Dragão.

🚨🇵🇹 | GOAL: SANTI GIMENEZ OPENS THE SCORING FOR PORTO WITH A PENALTY! Porto 1-0 Academico Viseu. https://t.co/QG9byvN8u3 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 28, 2026

Los números de Santiago Giménez con el Porto

Desde su llegada a la escuadra de los Dragones para la presente temporada, el ariete mexicano busca ganar protagonismo y pesar en la cuota goleadora del equipo: