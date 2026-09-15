Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Apex Legends y Street Fighter 6 cruzan caminos en un épico evento de tiempo limitado

Las leyendas del Battle Royale adoptan el estilo de los peleadores más icónicos de Capcom en una colaboración sin precedentes cargada de poderes legendarios y acción en tercera persona

Apex Legends y Street Fighter 6

Escrito por: Raúl Núñez

EA y Respawn Entertainment anunciaron oficialmente la colaboración Apex Legends VS Street Fighter 6, un evento por tiempo limitado que estará disponible a partir del 22 de septiembre en consolas y PC. La actualización transformará la dinámica habitual del Battle Royale al introducir estilos de pelea, objetos cosméticos temáticos y mecánicas inspiradas en el legendario título de combates de Capcom.

Te puede interesar: ‘Orbitals’ despega en exclusiva para Nintendo Switch 2 con acción cooperativa y nostalgia retro

Durante el evento, los jugadores podrán ingresar a la modalidad Comodín, la cual presentará una versión modificada del mapa Olympus con máquinas arcade, gimnasios y decoraciones de la franquicia de peleas. En este modo se podrá equipar el Fighter Gear para obtener habilidades inspiradas en cuatro luchadores clásicos: Ryu, Chun-Li, Akuma y Dhalsim. Estas ventajas permitirán ejecutar movimientos icónicos como el Shin Shoryuken, carreras por las paredes, bolas de fuego demoníacas y ataques desde el aire.

Además, al recolectar fichas de medidor de pelea dentro del mapa, se activará el Modo Pelea, una función que cambia la perspectiva del juego a tercera persona para potenciar el combate cuerpo a cuerpo, bloquear daño y desatar nuevas habilidades. Al llegar a la ronda final, la partida escalará al formato Enfrentamiento, una batalla a muerte en la que todos los competidores entran en Modo Pelea y los jugadores caídos pueden reincorporarse de inmediato.

Te puede interesar: Esta será la HORA EXACTA del lanzamiento del GTA VI en México

La colaboración también introduce el objeto cuerpo a cuerpo universal mítico Hadoken con su respectiva caja de muerte, junto a ocho aspectos inspirados en personajes como Luke, Cammy, Blanka y Elena para leyendas como Mirage, Wattson, Caustic y Bangalore. Asimismo, se añadirán ocho apariencias de armas legendarias y una tienda de recompensas donde se podrán canjear zenis por elementos cosméticos adicionales.

Tags relacionados
Shooters & Battle Royale

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP