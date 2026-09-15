Apex Legends y Street Fighter 6 cruzan caminos en un épico evento de tiempo limitado

EA y Respawn Entertainment anunciaron oficialmente la colaboración Apex Legends VS Street Fighter 6, un evento por tiempo limitado que estará disponible a partir del 22 de septiembre en consolas y PC. La actualización transformará la dinámica habitual del Battle Royale al introducir estilos de pelea, objetos cosméticos temáticos y mecánicas inspiradas en el legendario título de combates de Capcom.

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Durante el evento, los jugadores podrán ingresar a la modalidad Comodín, la cual presentará una versión modificada del mapa Olympus con máquinas arcade, gimnasios y decoraciones de la franquicia de peleas. En este modo se podrá equipar el Fighter Gear para obtener habilidades inspiradas en cuatro luchadores clásicos: Ryu, Chun-Li, Akuma y Dhalsim. Estas ventajas permitirán ejecutar movimientos icónicos como el Shin Shoryuken, carreras por las paredes, bolas de fuego demoníacas y ataques desde el aire.

Además, al recolectar fichas de medidor de pelea dentro del mapa, se activará el Modo Pelea, una función que cambia la perspectiva del juego a tercera persona para potenciar el combate cuerpo a cuerpo, bloquear daño y desatar nuevas habilidades. Al llegar a la ronda final, la partida escalará al formato Enfrentamiento, una batalla a muerte en la que todos los competidores entran en Modo Pelea y los jugadores caídos pueden reincorporarse de inmediato.

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La colaboración también introduce el objeto cuerpo a cuerpo universal mítico Hadoken con su respectiva caja de muerte, junto a ocho aspectos inspirados en personajes como Luke, Cammy, Blanka y Elena para leyendas como Mirage, Wattson, Caustic y Bangalore. Asimismo, se añadirán ocho apariencias de armas legendarias y una tienda de recompensas donde se podrán canjear zenis por elementos cosméticos adicionales.