Apex Legends y Street Fighter 6 cruzan caminos en un épico evento de tiempo limitado
Las leyendas del Battle Royale adoptan el estilo de los peleadores más icónicos de Capcom en una colaboración sin precedentes cargada de poderes legendarios y acción en tercera persona
EA y Respawn Entertainment anunciaron oficialmente la colaboración Apex Legends VS Street Fighter 6, un evento por tiempo limitado que estará disponible a partir del 22 de septiembre en consolas y PC. La actualización transformará la dinámica habitual del Battle Royale al introducir estilos de pelea, objetos cosméticos temáticos y mecánicas inspiradas en el legendario título de combates de Capcom.
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Durante el evento, los jugadores podrán ingresar a la modalidad Comodín, la cual presentará una versión modificada del mapa Olympus con máquinas arcade, gimnasios y decoraciones de la franquicia de peleas. En este modo se podrá equipar el Fighter Gear para obtener habilidades inspiradas en cuatro luchadores clásicos: Ryu, Chun-Li, Akuma y Dhalsim. Estas ventajas permitirán ejecutar movimientos icónicos como el Shin Shoryuken, carreras por las paredes, bolas de fuego demoníacas y ataques desde el aire.
Además, al recolectar fichas de medidor de pelea dentro del mapa, se activará el Modo Pelea, una función que cambia la perspectiva del juego a tercera persona para potenciar el combate cuerpo a cuerpo, bloquear daño y desatar nuevas habilidades. Al llegar a la ronda final, la partida escalará al formato Enfrentamiento, una batalla a muerte en la que todos los competidores entran en Modo Pelea y los jugadores caídos pueden reincorporarse de inmediato.
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La colaboración también introduce el objeto cuerpo a cuerpo universal mítico Hadoken con su respectiva caja de muerte, junto a ocho aspectos inspirados en personajes como Luke, Cammy, Blanka y Elena para leyendas como Mirage, Wattson, Caustic y Bangalore. Asimismo, se añadirán ocho apariencias de armas legendarias y una tienda de recompensas donde se podrán canjear zenis por elementos cosméticos adicionales.