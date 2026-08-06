Apex Legends: Marked ya está disponible con un Bloodhound renovado y un Fin del Mundo transformado

Respawn Entertainment y Electronic Arts lanzaron oficialmente Apex Legends: Marca, la nueva temporada del popular battle royale, que ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC a través de EA App, Steam y Epic Games Store.

La gran protagonista de esta actualización es Bloodhound, quien recibe una profunda renovación en su kit de habilidades. Ahora, el legendario rastreador cuenta con una pasiva mejorada que permite seguir rastros brillantes de sus enemigos con mayor precisión, además de una habilidad táctica rediseñada para localizar objetivos de forma más efectiva. Su nueva habilidad definitiva, Manto del Todopoderoso, refuerza su capacidad para iniciar emboscadas y dominar los enfrentamientos, convirtiéndolo en una opción mucho más agresiva dentro del campo de batalla.

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Las novedades no terminan ahí. Loba y Rampart también reciben mejoras que buscan fortalecer su impacto en las partidas y ofrecer nuevas opciones estratégicas para quienes prefieren estas Leyendas.

Bloodhound has evolved.



Enhanced tracking. Improved scans. A brand new Ultimate.



The hunt begins. pic.twitter.com/Z5l0Z5HwYI — Apex Legends (@PlayApex) August 4, 2026

El mapa Fin del Mundo también evoluciona con una ambientación inspirada en antiguos dioses y fenómenos naturales. La actualización incorpora una renovada estética con auroras boreales iluminando el cielo nocturno, además de cambios importantes en varios puntos de interés. Regresan zonas clásicas como Fábrica de Clasificación y Construction Stacks en Fragmento, mientras que Gran Maude, el taller móvil de Rampart, ahora se ubica sobre Derrumbamiento, ofreciendo nuevas posibilidades durante las partidas.

En cuanto a la jugabilidad, la temporada introduce los accesorios corruptos, un nuevo sistema de equipamiento pensado para las etapas finales de cada partida. Estos objetos ofrecen poderosas ventajas para determinadas armas, aunque también incorporan desventajas que obligan a los jugadores a evaluar cuidadosamente cada decisión. El objetivo es añadir una mayor profundidad táctica y hacer que la elección del arsenal tenga un impacto aún más importante durante el cierre de los enfrentamientos.

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Con estas novedades, Apex Legends: Marca apuesta por refrescar tanto la experiencia competitiva como la exploración del mapa, ofreciendo cambios significativos para veteranos y nuevos jugadores. La renovación de Bloodhound, las mejoras a otras Leyendas y la transformación de Fin del Mundo convierten a esta temporada en una de las actualizaciones más ambiciosas del battle royale en los últimos meses.