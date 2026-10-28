La app gratis para ver Canelo vs Mbilli EN VIVO este 31 de octubre desde tu celular

Canelo Álvarez pelea este próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita en un combate de peso supermediano en el que busca el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo, que tiene en su poder Christian Mbilli; además en la previa habrá una baraja de peleadores que convierten el evento en una gala espectacular que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de la APP de Azteca Deportes.

Tan solo necesitas un dispositivo móvil como un smartphone o una tablet con acceso estable a internet, y bajando la aplicación de Azteca Deportes podrás seguir la transmisión de esta pelea 69 de Canelo Álvarez desde las 11:00 am de este sábado.

Es un horario poco habitual, teniendo la transmisión EN VIVO, tomando la señal que llega desde Riad, Arabia Saudita, pues Canelo puso entre sus peticiones casi exigencias, no tener que pelear al amanecer como sucedió contra William Scull debido a que no vivió una buena sensación madrugando y saliendo a soltar golpes por el amanecer.

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Es por ello que localmente peleará cerca de las 3 de la mañana, teniendo especialmente dos motivos:

1.- La vida en la zona geográfica en la que está ubicada Arabia Saudita, suele tener por el día y atardecer temperaturas elevadas, por lo que es muy común que eventos y actividades comúnes las realicen hacia la medianoche o madrugada

2.- El horario también ayuda a que en la región de México y norteamerica pueda ser vista durante el día

Así en la app de Azteca Deportes puedes seguir todo lo ocurrido en esa función en la que Canelo podrá ser de nuevo campeón del mundo en las 168 libras por el Consejo Mundial de Boxeo.

Lo que tienes que saber de la pelea Canelo vs Mbilli de este 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita

Mbilli llega como campeón del CMB y esta será la primera vez que pondrá en juego su cetro, buscando su victoria 30 en su carrera que comenzó en febrero del 2017.

Christian Mbilli, nacido en Camerún pero nacionalizado francés y establecido en Canadá tiene el pleito más importante de toda su carrera en la que llegará como invicto sumando 29 triunfos con 24 nocauts, además de un empate sin derrotas.

Por el lado del tapatío Canelo, quien ha sido calificado por su rival como “leyenda” aparece una hoja de trabajo de 63 victorias con 39 nocauts, ademas de tres descalabros con un par de empates en su carrera.

Con 36 años desea ser campeón de nueva cuenta y aunque está casi cumpliendo 21 años como peleador profesional, aún le quedan algunos años en la escena mundial.