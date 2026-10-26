Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: Qué cinturón está en juego y qué necesita el mexicano para recuperarlo

Saúl Canelo Álvarez tiene una misión concreta para el sábado 31 de octubre. El boxeador mexicano quiere recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cinturón verde y oro que estuvo en su poder durante casi cinco años y que ahora pertenece a Christian Mbilli.

La pelea en Riad, Arabia Saudita, representa una oportunidad para que el tapatío vuelva a colocarse en la cima de una división que marcó una parte importante de su carrera. Sin embargo, para conseguirlo deberá derrotar a un campeón invicto que llega con la oportunidad de consolidar su propio reinado.

El cinturón que Canelo dominó desde 2020

La historia de Álvarez con el campeonato supermediano del CMB comenzó el 19 de diciembre de 2020, cuando derrotó al británico Callum Smith por decisión unánime. Aquella noche, Canelo conquistó los títulos supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo, con lo que inició una etapa de dominio en las 168 libras.

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Durante los años siguientes, el mexicano defendió su lugar entre los mejores del mundo y amplió su colección de cinturones. En mayo de 2021 venció a Billy Joe Saunders para sumar el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo y, en noviembre de ese año, derrotó a Caleb Plant para convertirse en campeón indiscutido de la división.

El cinturón verde y oro permaneció con Canelo hasta septiembre de 2025. Su reinado terminó cuando enfrentó a Terence Crawford en Las Vegas, en una pelea que cambió el panorama de las 168 libras.

Crawford venció a Canelo y después dejó vacante el trono

El 13 de septiembre de 2025, Crawford derrotó a Álvarez por decisión unánime y se convirtió en campeón indiscutido del peso supermediano. El estadounidense se llevó los cuatro principales títulos de la categoría, incluidos los cinturones del CMB, la AMB, la FIB y la OMB.

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La derrota significó mucho más que perder una pelea para el mexicano. Canelo dejó de ser el dueño de una división que había dominado durante años y pasó a depender de una nueva oportunidad para recuperar uno de sus campeonatos.

La situación del cinturón del CMB tomó otro rumbo meses después. El organismo despojó a Crawford de ese título en diciembre de 2025, al señalar que no había pagado las cuotas de sanción correspondientes a sus combates. Crawford anunció su retiro del boxeo ese mismo mes, aunque la decisión del CMB sobre el cinturón se produjo antes de que hiciera oficial su despedida.

Christian Mbilli recibió el cinturón verde y oro

El campeonato quedó vacante y Christian Mbilli, quien ya era monarca interino del organismo, fue elevado a campeón mundial absoluto el 27 de enero de 2026.

El francés de origen camerunés había conquistado el título interino en junio de 2025, cuando noqueó en el primer asalto al polaco Maciej Sulecki. Más adelante empató con el guatemalteco Lester Martínez en una pelea intensa que recibió reconocimiento como una de las mejores del año.

Ahora Mbilli tendrá frente a sí una prueba distinta. No solamente expondrá el cinturón verde y oro, también defenderá su condición de campeón ante uno de los nombres más importantes del boxeo contemporáneo.

