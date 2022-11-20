Lo que aprendimos de la victoria de Ecuador en arranque de Qatar 2022

Qatar 2022 hace su presentación ante el mundo con una espectacular ceremonia de inauguración. Todo el color y la cultura del país anfitrión se mezclaron para darnos un espectáculo de mucha calidad que nos llevó a recordar los mejores temas que han sonado en las Copas del Mundo, tales como 'La Copa de la Vida', compuesto para Francia 1998. A su vez la música animó el evento al ritmo de “Dreamers”, en la voz de Jungbook de BTS y el intérprete Fahad Al Kubasi.

En el terreno de juego, el equipo de Ecuador se presentó con mucha personalidad y sorpresivamente se puso al frente del encuentro desde muy temprano en Qatar 2022.

La Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998 | Memorias Mundialistas

Te puede interesar: Reacciones en redes de la inauguración de la Copa del Mundo Qatar 2022

Ecuador pegó primero en Qatar 2022



En lo que respecta al terreno de juego en la Copa de Qatar 2022, la Selección de Ecuador se fue al frente desde el minuto 4 de la primera mitad del partido, pero una decisión del VAR cambió todo. Un juego que animó a los cerca de 60,000 aficionados que se dieron cita en el inmueble mundialista.

Minutos más tarde, Enner Valencia se perfilaba con buena proyección de cara al gol, pero el guardameta lo derribó dentro del área, para ocasionar la pena máxima. El delantero ecuatoriano no tuvo ningún problema en definir, y puso adelante a su equipo 1-0 desde el manchón penal en Qatar 2022.

|Reuters

Enner Valencia fue la gran figura

Enner Valencia firmó ser la figura del partido al poner el 2-0 en el encuentro con un remate de cabeza, imposible para el arquero de Catar. El equipo de sudamérica selló una presentación redonda en los primeros minutos del encuentro, dominaron, superaron en la tenencia del balón y concretaron de cara al marco. Por su parte el equipo local no supo leer el partido y nunca encontró el camino para manejar de mejor manera el encuentro en el partido inaugural de Qatar 2022.

Te puede interesar: Jungkook le pone color a la inauguración de Qatar 2022 con 'Dreamers'

Catar salió con más orden para la parte complementaria

El equipo anfitrión salió con más orden y más intención para la segunda mitad, pero el equipo de Ecuador seguía muy bien ordenado. Si bien disminuyó sus llegadas al área el equipo de Conmebol, nunca perdió realmente el control del partido.

Manejo de Partido en Qatar 2022

Ecuador supo contener el ímpetu del equipo local, y consiguieron hacerse del control del partido con manejo de balón controlado. El equipo que dirige Gustavo Alfaro tuvo la frialdad para poner el juego donde más le convenía.

De tal manera la Selección de Ecuador se llevó la victoria y los primeros tres puntos del campeonato, unos que serán fundamentales para poder mantener la ilusión de avanzar a los Octavos de Final por segunda vez en su historia.

Calendario de la Selección de México en Qatar 2022

La Selección Mexicana hará su presentación en Qatar 2022 enfrentando a Polonia, que tiene como principal figura al goleador Robert Lewandowski. El partido se llevará a cabo el próximo martes 22 de noviembre en el Estadio 974, en Ras Abu Aboud a las 10:00 am, tiempo de la Ciudad de México.

El segundo juego de México se disputará el día sábado 26 de noviembre en el césped del Estadio Lusail ante la selección de Argentina, que contará con su máxima estrella Lionel Messi. El partido se disputará a las 13:00 horas tiempo de México.

La selección dirigida por el ‘Tata’ Martino tendrá su último duelo de la fase de grupos de Qatar 2022 ante su similar de Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre en el Estadio Lusail a partir de las 13:00 horas.