Aprovecha este día del niño con los mejores descuentos de Xbox

Para celebra el día del niño Xbox lanzo precisos especiales en grandes joyas, podrás encontrar videojuegos con más del 50% de descuento, aquí te traemos una lista de los 10 mejores que valen la pena.

Consciente a tu niño interior y disfruta de este día pasando grandes historias de un solo jugar en compañía de tus mejores amigos o familia.

Te puede interesar: Jugadores del Club América llegarán a Garena Free Fire

Mejores descuentos de Xbox

-STAR WARS™: Squadrons Antes $894.00 - Ahora $134.10

-LEGO® Star Wars™: La Saga De Skywalker Antes - $1499.00 - Ahora $599.60



-Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint Ultimate Edition Antes $2194.00 - Ahora $438.80

-Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction Deluxe Edition Antes $999.00 - Ahora $299.70

-Cult of the Lamb Antes $439.00 - Ahora $285.35

-Peaky Blinders: Mastermind Antes $439.00 - Gratis ahora con Gold

-Edición Ultimate de STAR WARS™ Battlefront™ Antes $439.00 - Ahora $153.65

-The Division 2 - Warlords of New York Edition Antes $1099.00 - Ahora $329.70

-Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege edición Operator Antes $1499.00 - Ahora $599.60

-The Callisto Protocol™ for Xbox Series X|S Antes $1699.00 - Ahora $1019.40

Es un gran año para ser un gamer con grandes lanzamientos para las distintas plataformas de juego, este año inicio bastante bien con el Hogwarts Legacy entre otros títulos que dejaron la vara muy alta para las desarrolladoras, el GOTY del 2023 sin duda alguna estará bastante peleado.

Te puede interesar: Estas son las fechas y los horarios de los juegos de MSI 2023

Aprovecha estas grandes ofertas y crece tu biblioteca de títulos, también recuerda que gracias al último lanzamiento de Star Wars Jedi: Survivor han lanzado preciso especiales en sus diferentes entregas, también se aproxima el día de Star Wars que se celebra el 4 de mayo por lo que seguramente lanzarán un sinfín de sorpresas.

Se parte de la mejor comunidad y síguenos en todas las cuentas de Azteca Esports para más contenido original y estar al día en el mundo de los deportes electrónicos.