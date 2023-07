“América debe tener jugadores que les duela el escudo” Aquivaldo Mosquera

Con la experiencia de haber sido capitán de la institución, el ex futbolista Aquivaldo Mosquera afirma que en el América deben de tener jugadores que les duela el escudo para que no pierdan el piso tan fácil.

El colombiano que estuvo por casi cinco años en las Águilas habló en entrevista exclusiva con Azteca Deportes para analizar lo que han batallado en el conjunto azulcrema para volver a levantar un título de la LIGA BBVA MX.

“En el América hay buenos jugadores que deben ser bien manejados. Y creo que deben de tener gente que les duela el escudo, porque es una institución que no es fácil jugar y pierdes el piso muy fácil”, aseguró.

América es candidato para el título del Clausura 2023

Mosquera fue capitán del América en el equipo que fue campeón en el Clausura 2013 tras superar la polémica en la que se vio envuelta años antes con su compañero Ángel Reyna.

Aquivaldo sueña con dirigir al América



Así que entiende que el vestidor deben tener nombres de jerarquía para aguantar este y otro tipo de presiones.

“Hay muchos líderes, obviamente el futbol ha cambiado un poco, para bien. Uno entiende el tema cuando uno estuvo, pero en realidad el futbol de hoy en día es maravilloso, hay jugadores increíbles en el club”, dijo sobre el presente americanista.

Actualmente Aquivaldo es entrenador del Inter de Querétaro en la Serie A de la Liga Premier, en donde sigue preparándose y aprendiendo para posteriormente llegar a otros retos en su faceta en los banquillos.

“Me veo dirigiendo al América, es una de las cosas que me gustaría a futuro, yo creo que lo que me he propuesto lo he tratado de cumplir”, declaró.

Finalmente el defensa colombiano no olvida aquella dramática final en la que las Águilas le remontaron al Cruz Azul en el 2013, en donde fue anotador de uno de los goles.

“Eso es una sola vez en la vida, la disfrutamos, la seguimos disfrutando, porque en realidad la gente te recuerda por lo que sucedió y ya ese momento lo pasamos”, comentó del tema.