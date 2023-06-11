El brasileño Neymar, en la mira del futbol de Arabia Saudita

Falló el fichaje de Messi, pero ahora el objetivo es el brasileño Neymar para el futbol de Arabia Saudita.

Después de las salidas del argentino Lionel Messi y el español Sergio Ramos, ambos en fin de contrato, el próximo en poder salir podría ser astro Neymar. El brasileño, que renovó unilateralmente hasta 2027 hace justo un año, ha vuelto a ser enviado a la lista de transferibles por parte del Paris Saint-Germain (PSG) y una posibilidad real para hacerse con sus servicios es Arabia Saudita, según información de CBS Sports y RMC Sport.

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El equipo que intentó fichar a Messi, el Al Hilal, que le puso un cheque en blanco al astro argentino y que finalmente no pudo convencerle tras oficializar su marcha al Inter Miami, sería el posible destino en el que podría terminar Neymar si finalmente decide marcharse a Arabia Saudita.

Chelsea, Manchester United y Newcastle buscan a Neymar

No obstante, Neymar quiere seguir en el futbol europeo y su destino ideal es la Premier League, en la que los clubes como Chelsea, Manchester United o Newcastle podrían intentar su fichaje.

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El Al Hilal está dispuesto a ofrecerle a Neymar más de 200 millones de euros por temporada y, además, la oferta incluiría un montante de 45 millones de euros que supondría un soplo de aire fresco para las arcas del PSG, como lo anuncia CBS Sports.

PSG escuchará ofertas por el jugador sudamericano e incluso no se descarta que acepten una cesión sin opción de compra en la que el equipo parisino contratante asuma la totalidad de su salario, 3,6 millones de euros brutos por temporada.

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Dirigentes saudíes viajaron el viernes pasado a París para preguntar por la situación de Neymar, con contrato hasta 2027 y recién operado de una lesión de ligamentos en el tobillo.

Neymar, que en principio no estaba dispuesto a dejar el futbol francés, cambió de opinión el pasado 3 de mayo, cuando una centena de hinchas ultras se aglomeraron enfrente de su domicilio para pedirle que dejara el PSG. Las próximas semanas se anticipan decisivas para esclarecer el futuro del jugador brasileño.