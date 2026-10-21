Ararat vs AZ Alkmaar; la hora para VER EN VIVO a Mateo Chávez en la Jornada 3 de la Europa League

Mateo Chávez está convertido en uno de los jugadores mexicanos que más regularidad ha tenido durante este inicio de temporada en el viejo continente, por lo que ahora el canterano de Chivas tiene todo para sumar más minutos dentro de la UEFA Europa League 2026 - 2027.

La final de la Europa League

Será durante la Jornada 3 de la Europa League que el Az Alkmaar dejará su país para visitar al Ararat, en un duelo considerado “trampa” toda vez que, pese a ser notablemente favorito, el AZ podría dejarse puntos que podrían ser importantes semanas después en este torneo.

¿Cómo llegan el Ararat y el AZ Alkmaar de Mateo Chávez a este duelo?

Después de dos jornadas disputadas, el Ararat de Armenia se encuentra en los últimos lugares de la tabla general dado que ha perdido sus primeros dos compromisos. Uno de ellos fue precisamente ante el Sparta Praha, equipo que lo derrotó a través de un contundente 4-1.

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Del otro lado de la moneda se encuentra el AZ Alkmaar de Mateo Chávez, institución que se encuentra entre los primeros lugares de la tabla general en los Países Bajos y que, a nivel Europa, se ubica en la posición 20 con 3 unidades de 6 posibles, así como dos goles a favor por dos en contra.

En esencia, el AZ Alkmaar tiene como objetivo principal acceder a la siguiente ronda de la Europa League, lo cual supone un incentivo económico importante para el club. Por tal motivo, Mateo Chávez y compañía no pueden dejarse más puntos y menos ante un rival endeble de la competición.

¿Cuándo y dónde ver a Mateo Chávez en el Ararat vs AZ Alkmaar?

Será este jueves 22 de octubre cuando Mateo Chávez vuelva al terreno de juego para disputar la Jornada 3 de la Europa League en medio de la visita del AZ Alkmaar al Ararat, un partido que se llevará a cabo en punto de las 10:45 de la mañana y que se podrá disfrutar a través de Disney Plus.