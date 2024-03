Araujo se desahoga sobre la suplencia: “No lo hablo ni con mi esposa”

Desde que se lesionó el semestre anterior, Néstor Araujo ha sido relegado por el director técnico del América, André Jardine y ha disputado únicamente tres partidos entre el Apertura 2019 y el Clausura 2024.

En la antesala del encuentro de la Jornada 13, contra el Atlético de San Luis, el defensor azulcrema transparentó su sentir y contó cómo ha llevado la situación.

“Ha sido muy complicado, nunca lo hablo ni con mi esposa. Me he comido muchas cosas yo solo y ha sido muy difícil sobre todo los primeros meses. Ahora, creo que mentalmente estoy más fuerte, me ha ayudado mucho. Se me cambió la tortilla por completo, a veces ni te voltean a ver, no eres considerado en ningún lado, pero acepto mi realidad y lo que más necesito es hacerlo bien cuando se me presente la oportunidad”, dijo en conferencia.

Te puede interesar: La estadística que preocupa al América contra el Atlético de San Luis

Chivas tendrá equipo completo por primera vez en el Clausura 2024

Araujo podría sumar minutos en los próximos partidos

Ante los potosinos, el zaguero mexicano podría tener minutos, debido a que Sebastián Cáceres e Igor Lichnovsky recién volvieron de su convocatoria a las selecciones de Uruguay y Chile, respectivamente; además, Israel Reyes recién se recuperó de una lesión que le impidió participar con el combinado mexicano.

“Si uno hace las cosas mal, aunque sea un equipo B, se da la oportunidad para que el técnico o la directiva diga ‘por eso no juegan’. Trato de trabajar duro, desde la lesión, siempre hago algo extra, los que no tenemos minutos buscamos eso, para, cuando nos toque la oportunidad, intentar jugar bien”, expuso.

Aunque no sabe qué sucederá a partir del próximo torneo, Néstor tiene claro su objetivo actual: “Me faltan minutos y es lo que voy a buscar, voy a tratar de trabajar extra para, cuando se me dé la oportunidad, no soltarla. En el club, estoy feliz, cuando se terminen los dos campeonatos, ya hablaremos de algún tema”, sentenció.

Te puede interesar: La razón por la que ‘Chiquito’ Sánchez rechazaría jugar en el América