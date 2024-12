Cuando César Ramos está en una final: ¿Gana el local o el visitante?

La designación de César Ramos para la final ha hecho recordar un curioso antecedente. Cuando el silbante está presente en la final siempre termina coronándose el conjunto visitante.

Los americanistas buscarán su revancha ante Rayados por aquel título que les arrebataron en el año 2019 en el Estadio Azteca. En aquella ocasión era Antonio Mohamed el estratega del cuadro regiomontano. André Jardine espera conseguir con el América el Tricampeonato.

“Este torneo, en particular, fue realmente lo más duro, por los tiempos, creo que ya hablamos, sufrimos lesiones de esas que no controlas como fracturas, la rodilla de Lichnovsky, de Zendejas, en fin, otras que no puede recordar ahora, eso fue complicándonos la caminada, extrañamos el azteca, nuestra casa, el equipo siempre se sentía fuerte, fuimos superando y entendiendo la realidad, entendiendo el momento del torneo y encontrando fuerzas para ver una forma de jugar que nos hiciera más competitivo”, dijo el DT azulcrema previo al partido de final de ida.

El árbitro azteca estará en su sexta final de vuelta del futbol mexicano. La primera vez que estuvo en una final fue en el Clausura 2018, en aquel torneo Santos derrotó a Toluca en el Nemezio Diez. En el torneo Apertura 2018, los azulcremas superaron a la Máquina. Para el Clausura 2019, Tigres levantó en el trofeo ante León y en el Apertura 2019 Rayados se impuso a las águilas en la final, también con César Ramos como silbante.

El último episodio fue en el Clausura 2023, cuando los felinos superaron al Rebaño Sagrado.

“No me gusta mucho anticiparme, quiero que mi equipo sea consistente, equilibrado, mucho orden en defensa y ataque, entendamos muy rápido entender a Monterrey, cómo hacer daño, todo esto tiene un valor, por más que tengamos nuestra forma de jugar, tiene el partido mucho que ver con el rival, las fortalezas del rival”, expresó el entrenador de las águilas antes de enfrentarse a los regios en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá la final del Apertura 2024: Rayados vs América EN VIVO y GRATIS