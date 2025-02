¡No es Broma! Árbitro expulsó a Jude Bellingham por no entender inglés en la Liga Española

El Real Madrid empató 1-1 frente al Osasuna en la jornada 24 de la Liga Española en la carrera por el título, los “Merengues” se quedaron con uno menos desde el minuto 39 del primer tiempo cuando José Luis Montero le mostró la tarjeta roja a Jude Bellingham, sin embargo, Carlo Ancelotti aseguró que se trató de una mala interpretación del inglés por parte del árbitro.

“Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado en la traducción y nada más. Sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham que le ha dicho si esto es falta, lo mío era penalti, no me jodas. La tarjeta roja muestra el nerviosismo del árbitro, nada más. No ha entendido bien inglés porque ha dicho ‘fuck off’, no ‘fuck you’ y se ha equivocado porque la traducción es no me jodas. No es algo ofensivo” señaló el técnico italiano.

El empate de los “Merengues” le abre la puerta al Atletico de Madrid de ser el nuevo líder del torneo, con una victoria frente al Celta de Vigo de local, el plantel del “Cholo” Simeone llegaría a 52 puntos por arriba de los 51 del Madrid en la recta final del campeonato.

Este miércoles el Madrid regresa al Santiago Bernabéu en la vuelta de los playoffs de la Champions League frente al Manchester City en donde tienen ventaja de 3-2 en el global, el próximo fin de semana también reciben al Girona en la Liga Española y el miércoles 26 de febrero jugarán la semifinal de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, un calendario muy apretado en los próximos días para el equipo de Ancelotti.

