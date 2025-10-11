¡ÚLTIMA HORA! Argentina anuncia baja de Lionel Messi

La estrella del futbol mundial Lionel Messi, es baja del partido de Argentina en contra de Venezuela de este viernes en el Estadio Hard Rock de Miami, presuntamente a una carga muscular. Fue en la previa al partido amistoso cuando la Selección Argentina anunció que no iban a poder contar con él.

Messi, estrella del balompié y figura máxima de esa escuadra albiceleste, será guardado para contar con él en el juego del lunes en contra de Puerto Rico.

Rumores en torno a la baja de Messi con Argentina

Aunque esta baja despertó los rumores que indicaban que Argentina, que dirige Lionel Scaloni “liberó" a Messi para que según estas teorías, pudiera jugar mañana en contra del Atlanta United, juego a cleebrarse en Chase Stadium, es decir la misma ciudad en la que se encuentra en concentración con el cuadro argentino.

Te podría interesar: Lionel Scaloni le manda mensaje a la Selección Argentina Sub 20 a horas de enfrentar a México

Esa salida especial para jugar con el Inter Miami parece muy lejos de ser alineada a los procedimientos de una selecciona campeona del mundo, por lo que Messi seguramente permanecerá en la concentración y si ve a el Inter jugar, tal vez sea desde un televisor o en un palco del estadio, pero no en la cancha jugando.

Este fue el comunicado de Argentina sobre la baja de Messi

“El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche”, fue el mensaje con el cual Argentina explicó la ausencia de Mastantono y Messi para este juego.