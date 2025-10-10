Esperemos que sigan ganando: el comentario de Lionel Scaloni sobre la Selección Nacional Sub 20 de Argentina a un día del juego vs México

Este sábado se enfrentarán México y Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 , duelo que será a vencer o morir para las selecciones. Un día antes del juego, el entrenador de Argentina Lionel Scalloni se pronunció al respecto y abundó en la importancia de los jugadores, sus procesos y lo elegibles que pueden ser inclusive para el Mundial del 2026. Claramente lanzó un mensaje de apoyo deseando que “sigan así (ganando)".

Scaloni dio una rueda de prensa previo al enfrentamiento amistoso en contra de Venezuela, destacando que jugará Dibu Martínez, y que el juego es una oportunidad más para ver y analizar a sus jugadores que cree, están entre los mejores del mundo.

Scaloni promete tener en consideración a seleccionados Sub 20 de Argentina

En su conferencia de prensa, Lionel Scaloni recalcó que en su cuerpo técnico “estamos contentos con todos. Muchos tienen nivel y posibilidades y si yo soy el entrenador les daré la oportunidad de demostrar lo mismo que hacen en la sub 20".

Scaloni recalcó que en esta Copa del Mundo “los hemos visto y estamos contentos con el desempeño de los chicos” y recalco que “esperemos que sigan así (ganando)", refiriéndose al juego contra México que los mandaría a las Semifinales.

Sentenció también que más allá del propio resultado, el desarrollo y experiencia competitiva internacional, es un tema a rescatar y señalar en esta selección.

¿Cuándo se enfrenta México ante Argentina en el Mundial Sub 20?

El partido de México vs Argentina del Mundial Sub 20, sucederá este sábado 11 de octubre en Chile como parte de la fase de Cuartos de Final. Ambas escuadras van con su mejor equipo y la escuadra de Eduardo Arce aún no contará con Mateo Levy por aquel brutal golpe el sábado pasado ante España.

