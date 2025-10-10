deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Esperemos que sigan ganando: el comentario de Lionel Scaloni sobre la Selección Nacional Sub 20 de Argentina a un día del juego vs México

El entrenador de Argentina, Lionel Scalloni explicó en rueda de prensa, la importancia del papel de la Sub 20 y espera el triunfo sobre México en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20.

argentina sub 20 mexico
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

Este sábado se enfrentarán México y Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 , duelo que será a vencer o morir para las selecciones. Un día antes del juego, el entrenador de Argentina Lionel Scalloni se pronunció al respecto y abundó en la importancia de los jugadores, sus procesos y lo elegibles que pueden ser inclusive para el Mundial del 2026. Claramente lanzó un mensaje de apoyo deseando que “sigan así (ganando)".

Scaloni dio una rueda de prensa previo al enfrentamiento amistoso en contra de Venezuela, destacando que jugará Dibu Martínez, y que el juego es una oportunidad más para ver y analizar a sus jugadores que cree, están entre los mejores del mundo.

Scaloni promete tener en consideración a seleccionados Sub 20 de Argentina

En su conferencia de prensa, Lionel Scaloni recalcó que en su cuerpo técnico “estamos contentos con todos. Muchos tienen nivel y posibilidades y si yo soy el entrenador les daré la oportunidad de demostrar lo mismo que hacen en la sub 20".

Scaloni recalcó que en esta Copa del Mundo “los hemos visto y estamos contentos con el desempeño de los chicos” y recalco que “esperemos que sigan así (ganando)", refiriéndose al juego contra México que los mandaría a las Semifinales.

Sentenció también que más allá del propio resultado, el desarrollo y experiencia competitiva internacional, es un tema a rescatar y señalar en esta selección.

Te podría interesar: Argentina tiene baja para enfrentar a México

¿Cuándo se enfrenta México ante Argentina en el Mundial Sub 20?

El partido de México vs Argentina del Mundial Sub 20, sucederá este sábado 11 de octubre en Chile como parte de la fase de Cuartos de Final. Ambas escuadras van con su mejor equipo y la escuadra de Eduardo Arce aún no contará con Mateo Levy por aquel brutal golpe el sábado pasado ante España.

Te podría interesar: En Argentina calientan el juego ante México

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
×
×